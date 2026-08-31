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Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин
Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин
РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T15:15
2026-08-31T15:16
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владимир путин (политик), новости, шос, китай, си цзиньпин (председатель кнр)
Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин

Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

15:15 31.08.2026 (обновлено: 15:16 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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