https://crimea.ria.ru/20260831/rossiya-dvizhetsya-k-zaversheniyu-ukrainskogo-konflikta---putin-1158978771.html

Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин

Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин

Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встречи с индийским премьером... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T18:15

2026-08-31T18:15

2026-08-31T18:15

владимир путин (политик)

украина

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саммит шос-2026 в бишкеке

киргизия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. К этому времени российский лидер провел серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и МодиКогда закончится СВО – заявление МедведеваКогда закончится СВО – прогноз эксперта

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киргизия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, новости сво, россия, саммит шос-2026 в бишкеке, киргизия, политика