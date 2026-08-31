Рейтинг@Mail.ru
Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/rossiya-dvizhetsya-k-zaversheniyu-ukrainskogo-konflikta---putin-1158978771.html
Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин
Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин
Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встречи с индийским премьером... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T18:15
2026-08-31T18:15
владимир путин (политик)
украина
новости сво
россия
саммит шос-2026 в бишкеке
киргизия
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158978652_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_54bb9f12a04183ba01645ebc8642c3f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. К этому времени российский лидер провел серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и МодиКогда закончится СВО – заявление МедведеваКогда закончится СВО – прогноз эксперта
украина
россия
киргизия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158978652_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_65ccfc28857ee0392a4cd842c7f2aac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), украина, новости сво, россия, саммит шос-2026 в бишкеке, киргизия, политика
Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин

Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине – Путин

18:15 31.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.
"Мы по этому пути и двигаемся", – сказал Путин после слов Моди, который изложил позицию Индии, выступающей за скорейшее мирное урегулирование на Украине.
Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. К этому времени российский лидер провел серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
Когда закончится СВО – заявление Медведева
Когда закончится СВО – прогноз эксперта
 
Владимир Путин (политик)УкраинаНовости СВОРоссияСаммит ШОС-2026 в БишкекеКиргизияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
20:08"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
20:02Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
19:57ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
19:50Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять
19:41В Ялте назначили нового замглавы администрации
19:38Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
19:31Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование
19:22Житель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму
19:10Поэтическое путешествие: Крым Марины Цветаевой
18:57Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников 0:34
18:37Цифровой рубль и сверхурочная работа: что ждет россиян в сентябре
18:15Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин
17:44В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя
17:31Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
17:30Групповые удары по Украине - что поражено
17:13В Севастополе воздушная тревога
17:05От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
16:55Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет
16:28Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года
Лента новостейМолния