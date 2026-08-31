https://crimea.ria.ru/20260831/reshatsya-li-ssha-i-nato-na-deystviya-protiv-rossii-v-arktike--mnenie-1158970962.html

Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение

Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение

На фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, изменившей традиционную логистику, США и НАТО в полной мере осознали, как сильно отстали от России в части... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T20:02

2026-08-31T20:02

2026-08-31T20:02

мнения

евгений михайлов

арктика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, изменившей традиционную логистику, США и НАТО в полной мере осознали, как сильно отстали от России в части контроля в Арктике и какую важную роль играет Северный морской путь. Это объясняет агрессивность их действий, но на резкие шаги Запад вряд ли решится, учитывая действия РФ и расширение круга ее партнеров, заинтересованных в стабильности в арктическом регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru заявил, что военная активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации. При этом подчеркнул, что Россия стремится к сохранению мира и стабильности в этом регионе, указал на вызовы для международного сотрудничества и важность утвержденных президентом Основ государственной политики России в Арктике до 2035 года.По мнению Михайлова, статья Лаврова – это не только указание на положение дел в арктическом регионе, но одновременно и предупреждение о жестком ответе Москвы и ее союзников в случае агрессивного поведения стран.Дело в том, что НАТО запоздало начала понимать, что у русских сильная группировка в арктическом регионе, гораздо больше ледоколов и возможностей и самая большая арктическая зона влияния на побережье.А произошло такое понимание на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке с борьбой за логистические пути и лучшие возможности для транспорта, которая происходит в условиях глобальных климатических изменений, из-за которых арктический регион теплеет и может появиться полноценный Северный морской путь, способный резко снизить затраты на перевозку важнейших товаров, добавил эксперт.Таким путем, через Россию, будет очень перспективно и выгодно запускать свой товарооборот Китаю и Индии, которых Москва фактически взяла в проекты, отметил собеседник."И Москва уже договаривается с Бразилией и с другими странами БРИКС об использовании Северного морского пути. В расширении партнерства с Россией заинтересована Южная Корея, Сингапур и другие", – добавил эксперт.В этом контексте НАТО и в частности США особенно остро стали осознавать, что при всех своих потугах не успевают за Россией, которая уже давно уделяет огромное внимание развитию арктического региона и обеспечению его безопасности, а сегодня, хоть и занята проведением СВО на Украине, своего контроля в Арктике не ослабляет и готова защищать здесь свои интересы, добавил Михайлов.С учетом этих обстоятельств, а также того факта, что Россия поступательно привлекает в свои проекты уважаемые и влиятельные в экономическом и в военно-политическом плане страны, попытки НАТО и США изменить баланс сил в Арктике успешными не будут, считает Михайлов.Тем не менее Запад все еще не отказывается от идеи создать в арктическом регионе зону напряжения, и прямо сейчас идет прощупывание наших возможностей."И чем больше у России будет союзников по работе в арктическом регионе, тем меньше будет желания у НАТО идти на резкие шаги. Партнерство России с крупнейшими державами будет противовесом. Ведь если страны будут заинтересованы в работе в Арктике, они также могут быть заинтересованы в противодействии блоку НАТО для соблюдения собственных национальных интересов. Поэтому я не думаю, что страны НАТО решатся на какие-то резкие действия", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридореБритания выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в АрктикеАтака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, евгений михайлов, арктика, россия, сша, нато, в мире