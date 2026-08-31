https://crimea.ria.ru/20260831/reshatsya-li-ssha-i-nato-na-deystviya-protiv-rossii-v-arktike--mnenie-1158970962.html
Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
На фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, изменившей традиционную логистику, США и НАТО в полной мере осознали, как сильно отстали от России в части... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T20:02
2026-08-31T20:02
2026-08-31T20:02
мнения
евгений михайлов
арктика
россия
сша
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, изменившей традиционную логистику, США и НАТО в полной мере осознали, как сильно отстали от России в части контроля в Арктике и какую важную роль играет Северный морской путь. Это объясняет агрессивность их действий, но на резкие шаги Запад вряд ли решится, учитывая действия РФ и расширение круга ее партнеров, заинтересованных в стабильности в арктическом регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru заявил, что военная активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации. При этом подчеркнул, что Россия стремится к сохранению мира и стабильности в этом регионе, указал на вызовы для международного сотрудничества и важность утвержденных президентом Основ государственной политики России в Арктике до 2035 года.По мнению Михайлова, статья Лаврова – это не только указание на положение дел в арктическом регионе, но одновременно и предупреждение о жестком ответе Москвы и ее союзников в случае агрессивного поведения стран.Дело в том, что НАТО запоздало начала понимать, что у русских сильная группировка в арктическом регионе, гораздо больше ледоколов и возможностей и самая большая арктическая зона влияния на побережье.А произошло такое понимание на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке с борьбой за логистические пути и лучшие возможности для транспорта, которая происходит в условиях глобальных климатических изменений, из-за которых арктический регион теплеет и может появиться полноценный Северный морской путь, способный резко снизить затраты на перевозку важнейших товаров, добавил эксперт.Таким путем, через Россию, будет очень перспективно и выгодно запускать свой товарооборот Китаю и Индии, которых Москва фактически взяла в проекты, отметил собеседник."И Москва уже договаривается с Бразилией и с другими странами БРИКС об использовании Северного морского пути. В расширении партнерства с Россией заинтересована Южная Корея, Сингапур и другие", – добавил эксперт.В этом контексте НАТО и в частности США особенно остро стали осознавать, что при всех своих потугах не успевают за Россией, которая уже давно уделяет огромное внимание развитию арктического региона и обеспечению его безопасности, а сегодня, хоть и занята проведением СВО на Украине, своего контроля в Арктике не ослабляет и готова защищать здесь свои интересы, добавил Михайлов.С учетом этих обстоятельств, а также того факта, что Россия поступательно привлекает в свои проекты уважаемые и влиятельные в экономическом и в военно-политическом плане страны, попытки НАТО и США изменить баланс сил в Арктике успешными не будут, считает Михайлов.Тем не менее Запад все еще не отказывается от идеи создать в арктическом регионе зону напряжения, и прямо сейчас идет прощупывание наших возможностей."И чем больше у России будет союзников по работе в арктическом регионе, тем меньше будет желания у НАТО идти на резкие шаги. Партнерство России с крупнейшими державами будет противовесом. Ведь если страны будут заинтересованы в работе в Арктике, они также могут быть заинтересованы в противодействии блоку НАТО для соблюдения собственных национальных интересов. Поэтому я не думаю, что страны НАТО решатся на какие-то резкие действия", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридореБритания выделит 1,5 миллиарда на борьбу с российскими подлодками в АрктикеАтака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
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мнения, евгений михайлов, арктика, россия, сша, нато, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым.
На фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, изменившей традиционную логистику, США и НАТО в полной мере осознали, как сильно отстали от России в части контроля в Арктике и какую важную роль играет Северный морской путь. Это объясняет агрессивность их действий, но на резкие шаги Запад вряд ли решится, учитывая действия РФ и расширение круга ее партнеров, заинтересованных в стабильности в арктическом регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru заявил, что военная активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации. При этом подчеркнул, что Россия стремится к сохранению мира и стабильности в этом регионе, указал на вызовы для международного сотрудничества и важность утвержденных президентом Основ государственной политики России в Арктике до 2035 года.
По мнению Михайлова, статья Лаврова – это не только указание на положение дел в арктическом регионе, но одновременно и предупреждение о жестком ответе Москвы и ее союзников в случае агрессивного поведения стран.
Дело в том, что НАТО запоздало начала понимать, что у русских сильная группировка в арктическом регионе, гораздо больше ледоколов и возможностей и самая большая арктическая зона влияния на побережье.
А произошло такое понимание на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке с борьбой за логистические пути и лучшие возможности для транспорта, которая происходит в условиях глобальных климатических изменений, из-за которых арктический регион теплеет и может появиться полноценный Северный морской путь, способный резко снизить затраты на перевозку важнейших товаров, добавил эксперт.
"Более того, учитывая современную реальность, сейчас идет предложение поставлять товары через сибирские реки, чтобы не идти по Тихому океану, не проходить Берингов пролив. То есть это тот же Северный морской путь, только он будет по северным рекам России. А это ледоколы, развитие инфраструктуры и так далее. И это очень выгодно, помимо общего традиционного пути, потому что не будет никакая береговая охрана американская наблюдать и контролировать товары", – подчеркнул эксперт.
Таким путем, через Россию, будет очень перспективно и выгодно запускать свой товарооборот Китаю и Индии, которых Москва фактически взяла в проекты, отметил собеседник.
"И Москва уже договаривается с Бразилией и с другими странами БРИКС об использовании Северного морского пути. В расширении партнерства с Россией заинтересована Южная Корея, Сингапур и другие", – добавил эксперт.
В этом контексте НАТО и в частности США особенно остро стали осознавать, что при всех своих потугах не успевают за Россией, которая уже давно уделяет огромное внимание развитию арктического региона и обеспечению его безопасности, а сегодня, хоть и занята проведением СВО на Украине, своего контроля в Арктике не ослабляет и готова защищать здесь свои интересы, добавил Михайлов.
"У нас задача номер один – Дальний Восток и Арктика. Мы давно начали строить там как военные базы, так и улучшать инфраструктуру, строить малые атомные реакторы... И мы уже готовимся к агрессорским потугам НАТО, отслеживаем все их движения в регионе, усиливаем свою блокировку, делаем выводы разведывательные, проводится серьезная аналитика. И мы действуем на упреждение. И несмотря на то, что заняты специальной военной операцией, усиливаем свое влияние в тех широтах, в которых присутствуем", – сказал военный эксперт.
С учетом этих обстоятельств, а также того факта, что Россия поступательно привлекает в свои проекты уважаемые и влиятельные в экономическом и в военно-политическом плане страны, попытки НАТО и США изменить баланс сил в Арктике успешными не будут, считает Михайлов.
Тем не менее Запад все еще не отказывается от идеи создать в арктическом регионе зону напряжения, и прямо сейчас идет прощупывание наших возможностей.
"И чем больше у России будет союзников по работе в арктическом регионе, тем меньше будет желания у НАТО идти на резкие шаги. Партнерство России с крупнейшими державами будет противовесом. Ведь если страны будут заинтересованы в работе в Арктике, они также могут быть заинтересованы в противодействии блоку НАТО для соблюдения собственных национальных интересов. Поэтому я не думаю, что страны НАТО решатся на какие-то резкие действия", – подытожил эксперт.
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