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Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году
Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году
Стратегия развития автопрома в России актуализирована до 2035 года. В течение трех месяцев Минпромторг должен представить "дорожную карту" реализации стратегии. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Стратегия развития автопрома в России актуализирована до 2035 года. В течение трех месяцев Минпромторг должен представить "дорожную карту" реализации стратегии. Об этом сообщили в правительстве России в своем канале в МАКС.Уточняется, что российские компании должны сохранять контроль над разработками, развивать инжиниринговые центры и обладать возможностью самостоятельно модифицировать платформы и компонентные решения. Закладывается принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и у разных производителей.Продолжатся роботизация, автоматизация и цифровизация предприятий. За счет комплексной модернизации планируется обеспечить ежегодный рост производительности труда примерно на 10%, отметили в правительствеДо 2035 года основу выпуска российского автопрома продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания, включая автомобили на газовом топливе. При этом доля электромобилей и гибридов в легковом сегменте будет расти – к 2035 году она должна достичь 25% выпуска, заявили в правительстве.По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, после 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Эту задачу можно считать выполненной, заявил он.Летом 2025 года в Совете Федерации сообщали, что Минпромторг РФ рассматривает возможность обязать иностранных производителей при локализации автомобилей в России использовать российские компоненты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопромСанкции сделали Россию великой державой – политологКогда в России появится "народный автомобиль" - мнение
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новости, россия, автомобиль, транспорт
Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году
В России актуализировали стратегию развития автопрома до 2035 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Стратегия развития автопрома в России актуализирована до 2035 года. В течение трех месяцев Минпромторг должен представить "дорожную карту" реализации стратегии. Об этом сообщили в правительстве России в своем канале в МАКС.
"В качестве основных задач в стратегии обозначены выход на объем производства не менее 2,8 миллиона транспортных средств в год и повышение уровня технологической независимости российского автопрома", – говорится в сообщении.
Уточняется, что российские компании должны сохранять контроль над разработками, развивать инжиниринговые центры и обладать возможностью самостоятельно модифицировать платформы и компонентные решения. Закладывается принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и у разных производителей.
Продолжатся роботизация, автоматизация и цифровизация предприятий. За счет комплексной модернизации планируется обеспечить ежегодный рост производительности труда примерно на 10%, отметили в правительстве
До 2035 года основу выпуска российского автопрома продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания, включая автомобили на газовом топливе. При этом доля электромобилей и гибридов в легковом сегменте будет расти – к 2035 году она должна достичь 25% выпуска, заявили в правительстве.
"Наша основная задача - наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан. Такое поручение давал глава государства. Надо сделать все для этого", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, после 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Эту задачу можно считать выполненной, заявил он.
Летом 2025 года в Совете Федерации сообщали,
что Минпромторг РФ рассматривает возможность обязать иностранных производителей при локализации автомобилей в России использовать российские компоненты.
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