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Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году

Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году

Стратегия развития автопрома в России актуализирована до 2035 года. В течение трех месяцев Минпромторг должен представить "дорожную карту" реализации стратегии. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T21:21

2026-08-31T21:21

2026-08-31T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Стратегия развития автопрома в России актуализирована до 2035 года. В течение трех месяцев Минпромторг должен представить "дорожную карту" реализации стратегии. Об этом сообщили в правительстве России в своем канале в МАКС.Уточняется, что российские компании должны сохранять контроль над разработками, развивать инжиниринговые центры и обладать возможностью самостоятельно модифицировать платформы и компонентные решения. Закладывается принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и у разных производителей.Продолжатся роботизация, автоматизация и цифровизация предприятий. За счет комплексной модернизации планируется обеспечить ежегодный рост производительности труда примерно на 10%, отметили в правительствеДо 2035 года основу выпуска российского автопрома продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания, включая автомобили на газовом топливе. При этом доля электромобилей и гибридов в легковом сегменте будет расти – к 2035 году она должна достичь 25% выпуска, заявили в правительстве.По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, после 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Эту задачу можно считать выполненной, заявил он.Летом 2025 года в Совете Федерации сообщали, что Минпромторг РФ рассматривает возможность обязать иностранных производителей при локализации автомобилей в России использовать российские компоненты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопромСанкции сделали Россию великой державой – политологКогда в России появится "народный автомобиль" - мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, автомобиль, транспорт