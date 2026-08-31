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"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории
"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории - РИА Новости Крым, 31.08.2026
"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории
Задержанные по подозрению в госизмене крымчане выполняли задания украинских спецслужб в Евпатории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео от ФСБ. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T11:45
2026-08-31T11:45
2026-08-31T11:45
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
задержание диверсантов и шпионов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Задержанные по подозрению в госизмене крымчане выполняли задания украинских спецслужб в Евпатории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео от ФСБ.Двоих россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ, задержали в Крыму. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ. Фигуранты дали признательные показания.ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами доставки задержанных в отделение и их признаниями. Женщина переписывалась с куратором в мессенджере, где выясняла, как ей найти тайник со взрывчаткой. Оба участника диалога используют украинский язык. Также женщина на фоне Николаевского собора в Евпатории фотографировала рисунки с надписью о непризнании Крыма российским.Мужчина также признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он сознался, что по указаниям украинских кураторов искал тайники со взрывчаткой, делал фото с проукраинскими лозунгами в Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, задержание диверсантов и шпионов в крыму
"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории
Крымские пособники ВСУ фотографировались по заданию кураторов в Евпатории