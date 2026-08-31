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Путин встретился с президентом Узбекистана
Путин встретился с президентом Узбекистана - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Путин встретился с президентом Узбекистана
В Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T20:42
2026-08-31T20:42
2026-08-31T21:40
саммит шос-2026 в бишкеке
владимир путин (политик)
шавкат мирзиеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.Встреча двух лидеров состоялась на полях церемонии открытия VI Всемирных Игр кочевников в Бишкеке, на стадионе "Бишкек-Арена".Как сообщили в пресс-службе узбекистанского президента, в рамках встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. К этому времени российский лидер провел серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в УзбекистанеПутин поговорил с президентом Узбекистана – главноеПутин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
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саммит шос-2026 в бишкеке, владимир путин (политик), шавкат мирзиеев
Путин встретился с президентом Узбекистана
Путин в Бишкеке встретился с Мирзиеевым – Кремль
20:42 31.08.2026 (обновлено: 21:40 31.08.2026)