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Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день

Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день

Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. В Крыму и Севастополе со вторника РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T22:33

2026-08-31T22:33

2026-08-31T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. В Крыму и Севастополе со вторника начнет продаваться субсидированный бензин. Финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен сделал ряд заявлений о фашизме в Финляндии и стойкости Крыма. В России начинается внедрение цифрового рубля. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в КиргизииПрезидент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Российский лидер проводит серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.Цены на бензинВ Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр. Он подчеркнул, что работа идет в связке с правительством Севастополя – с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое. По его словам, бензин марки АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. Но все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр.Финский журналист в КрымуЕвропейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым. Он также признал, что в современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Крым Хейсканен назвал примером стойкости и верности России.Цифровой рубльС 1 сентября вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Банка России, крупнейшие банки и розничные компании в первый день осени открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Для этого нужно открыть счет на платформе регулятора.Новые выплаты в СевастополеДля студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, с этого года при рождении ребенка родители-студенты могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Выплата предоставляется на каждого ребенка, а если родится двойня или тройня – деньги придут на каждого малыша. Оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260831/tseny-na-tsvety-v-krymu-k-1-sentyabrya-vo-skolko-oboydetsya-buket--1158955895.html

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