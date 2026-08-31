Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
Визит Путина в Киргизию для участия в саммите ЩОС и цены на бензин в Крыму – главное
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. В Крыму и Севастополе со вторника начнет продаваться субсидированный бензин. Финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен сделал ряд заявлений о фашизме в Финляндии и стойкости Крыма. В России начинается внедрение цифрового рубля. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин в Киргизии
Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Российский лидер проводит серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.
Цены на бензин
В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр. Он подчеркнул, что работа идет в связке с правительством Севастополя – с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое. По его словам, бензин марки АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. Но все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр.
Финский журналист в Крыму
Европейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым. Он также признал, что в современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Крым Хейсканен назвал примером стойкости и верности России.
Цифровой рубль
С 1 сентября вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Банка России, крупнейшие банки и розничные компании в первый день осени открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Для этого нужно открыть счет на платформе регулятора.
Новые выплаты в Севастополе
Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, с этого года при рождении ребенка родители-студенты могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Выплата предоставляется на каждого ребенка, а если родится двойня или тройня – деньги придут на каждого малыша. Оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет.