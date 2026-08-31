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Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. В Крыму и Севастополе со вторника РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T22:33
2026-08-31T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. В Крыму и Севастополе со вторника начнет продаваться субсидированный бензин. Финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен сделал ряд заявлений о фашизме в Финляндии и стойкости Крыма. В России начинается внедрение цифрового рубля. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в КиргизииПрезидент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Российский лидер проводит серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.Цены на бензинВ Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр. Он подчеркнул, что работа идет в связке с правительством Севастополя – с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое. По его словам, бензин марки АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. Но все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр.Финский журналист в КрымуЕвропейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым. Он также признал, что в современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Крым Хейсканен назвал примером стойкости и верности России.Цифровой рубльС 1 сентября вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Банка России, крупнейшие банки и розничные компании в первый день осени открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Для этого нужно открыть счет на платформе регулятора.Новые выплаты в СевастополеДля студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, с этого года при рождении ребенка родители-студенты могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Выплата предоставляется на каждого ребенка, а если родится двойня или тройня – деньги придут на каждого малыша. Оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, общество, в мире, крым, новости
Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день

Визит Путина в Киргизию для участия в саммите ЩОС и цены на бензин в Крыму – главное

22:33 31.08.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. В Крыму и Севастополе со вторника начнет продаваться субсидированный бензин. Финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен сделал ряд заявлений о фашизме в Финляндии и стойкости Крыма. В России начинается внедрение цифрового рубля. Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин в Киргизии

Президент России Владимир Путин 31 августа прилетел в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Российский лидер проводит серию двусторонних встреч. В частности, в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди лидеры проговорили вопросы двустороннего сотрудничества и коснулись темы украинского урегулирования. В диалоге с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Путин заявил об успешном развитии взаимоотношений между странами, росте товарооборота и турпотока и подчеркнул, что РФ готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.
Президент Владимир Путин
18:15
Россия движется к завершению украинского конфликта - Путин

Цены на бензин

В Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр. Он подчеркнул, что работа идет в связке с правительством Севастополя – с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое. По его словам, бензин марки АИ‑92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците. Но все следующие партии, которые поступят в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр.
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Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет

Финский журналист в Крыму

Европейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым. Он также признал, что в современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Крым Хейсканен назвал примером стойкости и верности России.
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Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года

Цифровой рубль

С 1 сентября вступает в силу закон, принятый летом 2025 года, согласно которому начинается массовое внедрение цифрового рубля. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Банка России, крупнейшие банки и розничные компании в первый день осени открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Для этого нужно открыть счет на платформе регулятора.
Проектирование дороги Белогорск – Приветное
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В Крыму завершили проектирование новой дороги

Новые выплаты в Севастополе

Для студенческих семей Севастополя разработали новую меру продержки. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, с этого года при рождении ребенка родители-студенты могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Выплата предоставляется на каждого ребенка, а если родится двойня или тройня – деньги придут на каждого малыша. Оформить выплату может один из родителей. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет.
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22:33Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:21В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
22:09Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник
21:45В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
21:39В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
21:21Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году
21:13Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде
21:07Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение
20:59Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым
20:58Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области
20:42Путин встретился с президентом Узбекистана
20:33180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
20:20В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
20:08"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
20:02Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
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