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Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС
Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T14:18
2026-08-31T14:18
2026-08-31T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч. Об этом пишет РИА Новости.Самолет российского лидера приземлился в аэропорту "Манас". У трапа его встретил председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества состоится 1 сентября в Бишкеке.На полях саммита ШОС президент России 31 августа - 1 сентября проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин примет участие в саммите ШОС – что запланированоПереговорный процесс по Украине находится на паузе – ПесковЗапад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов
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владимир путин (политик), новости, шос, политика, в мире, киргизия
Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС
Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС
14:18 31.08.2026 (обновлено: 14:19 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч. Об этом пишет РИА Новости.
Самолет российского лидера приземлился в аэропорту "Манас". У трапа его встретил председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества состоится 1 сентября в Бишкеке.
На полях саммита ШОС президент России 31 августа - 1 сентября проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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