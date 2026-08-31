https://crimea.ria.ru/20260831/putin-priletel-v-kirgiziyu-na-sammit-shos-1158969634.html

Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС

Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T14:18

2026-08-31T14:18

2026-08-31T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч. Об этом пишет РИА Новости.Самолет российского лидера приземлился в аэропорту "Манас". У трапа его встретил председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества состоится 1 сентября в Бишкеке.На полях саммита ШОС президент России 31 августа - 1 сентября проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин примет участие в саммите ШОС – что запланированоПереговорный процесс по Украине находится на паузе – ПесковЗапад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, шос, политика, в мире, киргизия