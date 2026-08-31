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Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников

Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников

Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии. Российскую сборную с трибун "Бишкек-арены" поприветствовал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T18:57

2026-08-31T18:57

2026-08-31T19:45

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новости

владимир путин (политик)

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саммит шос-2026 в бишкеке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии. Российскую сборную с трибун "Бишкек-арены" поприветствовал президент России Владимир Путин.Церемония проходит на новом стадионе "Бишкек Арена", самом большом в Центральной Азии и вмещающем более 50 тысяч зрителей. Несмотря на масштабы стадиона, практически все места на трибунах заняты, передает РИА Новости.На церемонии открытия присутствуют все участники предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке во вторник. В программу Игр входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия. Россияне будут соревноваться во всех дисциплинах рекордным составом – 236 спортсменов. Освещают игры более 1,3 тысячи журналистов, представляющих порядка 700 СМИ со всего мира.Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС в Бишкеке. К этому времени он уже провел ряд двухсторонних встреч. В том числе, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.Шестые Всемирные игры кочевников пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Они проходят каждые два года, начиная с 2014 года под эгидой Всемирного союза этноспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОСРоссия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным – Путин Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано

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Прибытие Путина и Моди на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке Прибытие Путина и Моди на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке 2026-08-31T18:57 true PT0M34S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), киргизия, саммит шос-2026 в бишкеке