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Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников
Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников
Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии. Российскую сборную с трибун "Бишкек-арены" поприветствовал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T18:57
2026-08-31T19:45
россия
новости
владимир путин (политик)
киргизия
саммит шос-2026 в бишкеке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии. Российскую сборную с трибун "Бишкек-арены" поприветствовал президент России Владимир Путин.Церемония проходит на новом стадионе "Бишкек Арена", самом большом в Центральной Азии и вмещающем более 50 тысяч зрителей. Несмотря на масштабы стадиона, практически все места на трибунах заняты, передает РИА Новости.На церемонии открытия присутствуют все участники предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке во вторник. В программу Игр входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия. Россияне будут соревноваться во всех дисциплинах рекордным составом – 236 спортсменов. Освещают игры более 1,3 тысячи журналистов, представляющих порядка 700 СМИ со всего мира.Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС в Бишкеке. К этому времени он уже провел ряд двухсторонних встреч. В том числе, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.Шестые Всемирные игры кочевников пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Они проходят каждые два года, начиная с 2014 года под эгидой Всемирного союза этноспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОСРоссия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным – Путин Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Прибытие Путина и Моди на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке
Прибытие Путина и Моди на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке
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россия, новости, владимир путин (политик), киргизия, саммит шос-2026 в бишкеке
Путин поприветствовал сборную РФ на открытии Всемирных игр кочевников

Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии

18:57 31.08.2026 (обновлено: 19:45 31.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии. Российскую сборную с трибун "Бишкек-арены" поприветствовал президент России Владимир Путин.
Церемония проходит на новом стадионе "Бишкек Арена", самом большом в Центральной Азии и вмещающем более 50 тысяч зрителей. Несмотря на масштабы стадиона, практически все места на трибунах заняты, передает РИА Новости.
На церемонии открытия присутствуют все участники предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке во вторник. В программу Игр входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия. Россияне будут соревноваться во всех дисциплинах рекордным составом – 236 спортсменов. Освещают игры более 1,3 тысячи журналистов, представляющих порядка 700 СМИ со всего мира.
© Скриншот видеоЦеремония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии
Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии
© Скриншот видео
Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии
Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС в Бишкеке. К этому времени он уже провел ряд двухсторонних встреч. В том числе, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
© Скриншот видеоЦеремония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии
Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии
© Скриншот видео
Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников началась в Киргизии
Шестые Всемирные игры кочевников пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Они проходят каждые два года, начиная с 2014 года под эгидой Всемирного союза этноспорта.
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