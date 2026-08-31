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Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена
Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена
РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:00
2026-08-31T12:07
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа - 12.00. Пресс-конференцияфинского журналиста, военкора, общественного деятеля Кости ХЕЙСКАНЕНА.На пресс-конференции речь пойдет о волонтерской деятельности в зоне СВО, трансформациях в журналистике, о роли Евросоюза в украинско-российском конфликте, положении Крыма на геополитической карте мира.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
пресс-центр

Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена

12:00 31.08.2026 (обновлено: 12:07 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкФинский журналист Кости Хейсканен
Финский журналист Кости Хейсканен - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа - 12.00. Пресс-конференцияфинского журналиста, военкора, общественного деятеля Кости ХЕЙСКАНЕНА.
На пресс-конференции речь пойдет о волонтерской деятельности в зоне СВО, трансформациях в журналистике, о роли Евросоюза в украинско-российском конфликте, положении Крыма на геополитической карте мира.

Почему поляризация и фейки стали актуальнее правды и непредвзятости? Где проходит граница между "разными точками зрения" и "дезинформацией"? Кого сегодня Россия реально готова принять в рамках проекта "Путь домой"? Где самые острые "разрывы" в отношениях между странами в вопросах будущего мироустройства? Почему Крым стал для Украины и Евросоюза объектом спекуляции и угроз?

Аккредитация:
Тел. (3652) 27-44-55
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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