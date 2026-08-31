https://crimea.ria.ru/20260831/press-konferentsiya-finskogo-zhurnalista-voenkora-kosti-kheyskanena-1158849751.html
Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена
Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена
РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T12:00
2026-08-31T12:00
2026-08-31T12:07
пресс-центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158867189_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_7651959d3b6582e774e67de2daa2cfbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа - 12.00. Пресс-конференцияфинского журналиста, военкора, общественного деятеля Кости ХЕЙСКАНЕНА.На пресс-конференции речь пойдет о волонтерской деятельности в зоне СВО, трансформациях в журналистике, о роли Евросоюза в украинско-российском конфликте, положении Крыма на геополитической карте мира.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158867189_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_0051075f45945699ccfdb1b44faba594.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа - 12.00. Пресс-конференцияфинского журналиста, военкора, общественного деятеля Кости ХЕЙСКАНЕНА.
На пресс-конференции речь пойдет о волонтерской деятельности в зоне СВО, трансформациях в журналистике, о роли Евросоюза в украинско-российском конфликте, положении Крыма на геополитической карте мира.
Почему поляризация и фейки стали актуальнее правды и непредвзятости? Где проходит граница между "разными точками зрения" и "дезинформацией"? Кого сегодня Россия реально готова принять в рамках проекта "Путь домой"? Где самые острые "разрывы" в отношениях между странами в вопросах будущего мироустройства? Почему Крым стал для Украины и Евросоюза объектом спекуляции и угроз?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
.