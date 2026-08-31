https://crimea.ria.ru/20260831/press-konferentsiya-finskogo-zhurnalista-voenkora-kosti-kheyskanena-1158849751.html

Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена

Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Пресс-конференция финского журналиста, военкора Кости Хейсканена

РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T12:00

2026-08-31T12:00

2026-08-31T12:07

пресс-центр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158867189_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_7651959d3b6582e774e67de2daa2cfbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа - 12.00. Пресс-конференцияфинского журналиста, военкора, общественного деятеля Кости ХЕЙСКАНЕНА.На пресс-конференции речь пойдет о волонтерской деятельности в зоне СВО, трансформациях в журналистике, о роли Евросоюза в украинско-российском конфликте, положении Крыма на геополитической карте мира.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн-трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ - при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр