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Погода в Крыму в последний день лета
Погода в Крыму в последний день лета - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Погода в Крыму в последний день лета
В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T00:01
2026-08-31T00:01
2026-08-31T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в последний день лета
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +13…18, на южном и восточном побережье до +22; днем +25…30, в горах +18…23 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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