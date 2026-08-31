https://crimea.ria.ru/20260831/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-leta-1158919778.html

Погода в Крыму в последний день лета

Погода в Крыму в последний день лета - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Погода в Крыму в последний день лета

В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T00:01

2026-08-31T00:01

2026-08-31T00:01

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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