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Погода в Крыму в последний день лета - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Погода в Крыму в последний день лета
Погода в Крыму в последний день лета - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Погода в Крыму в последний день лета
В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Погода в Крыму в последний день лета

Погода в Крыму в понедельник

00:01 31.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый свет
Новый свет - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +13…18, на южном и восточном побережье до +22; днем +25…30, в горах +18…23 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в последний день лета
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
21:55Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное
21:4270 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса
21:37Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе
21:24Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
21:11В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
21:02За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
20:53Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам
20:31Стоматология в Крыму укомплектована специалистами почти на 100%
20:21Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
20:04Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил риски
19:28Оzon в Белгороде атакован ВСУ - есть пострадавшие
19:19В Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
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