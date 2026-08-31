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Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90% - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90% - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T13:49
2026-08-31T13:49
крым
новости крыма
крымская филармония
реставрация
восстановление объектов культуры в крыму
культурное наследие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт компании-подрядчика Дмитрий Рудницкий.Сейчас строители занимаются прокладкой сетей водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, а также внутренними отделочными работами.По информации подрядчика, полностью завершить все работы в здании Крымской государственной филармонии планируют до конца года.Помещения филармонии находятся в здании объекта культурного наследия – "Симферопольской городской Думы и управы", напомнил замначальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков. Это внесло свои коррективы в реставрационный процесс.Восстановление исторического облика фасада здания стало самым "энергозатратным" этапом работы, добавила замдиректора учреждения "Крымнаследие" Наталья Дедовец.Напомним, в августе 2021 года часть исторического здания, где находится филармония, обрушилась. В это время в нем шел капитальный ремонт. В результате ЧП рухнули межэтажные перекрытия и часть стены ремонтируемого здания, обошлось без пострадавших. После инцидента кровлю разобрали и укрепили секции строения с помощью армирующих конструкций. Позже специалисты обследовали здание, был создан новый проект по его восстановлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культурыВторой корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрациюРазрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
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96
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крым, новости крыма, крымская филармония, реставрация, восстановление объектов культуры в крыму, культурное наследие
Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%

Реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%

13:49 31.08.2026
 
© РИА Новости КрымРеставрация крымской филармонии
Реставрация крымской филармонии - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт компании-подрядчика Дмитрий Рудницкий.
"На объекте ведутся работы по сохранению и приспособлению помещений к современному использованию. Выполнены все конструктивные и фасадные работы, то есть фактически все реставрационные работы закончены. В процентном отношении готовность объекта – от 80 до 90%", – отметил он.
© РИА Новости КрымРеставрация крымской филармонии
Реставрация крымской филармонии - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
Реставрация крымской филармонии
Сейчас строители занимаются прокладкой сетей водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, а также внутренними отделочными работами.
По информации подрядчика, полностью завершить все работы в здании Крымской государственной филармонии планируют до конца года.
© РИА Новости КрымРеставрация крымской филармонии
Реставрация крымской филармонии - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
Реставрация крымской филармонии
Помещения филармонии находятся в здании объекта культурного наследия – "Симферопольской городской Думы и управы", напомнил замначальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков. Это внесло свои коррективы в реставрационный процесс.
"Работы были сложные, потому что здание находилось в плохом состоянии в силу своего возраста – все-таки ему 150 лет. На объекте заменены все основные аварийные конструкции, они приведены в рабочее состояние", – рассказал он.
© РИА Новости КрымРеставрация крымской филармонии
Реставрация крымской филармонии - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
Реставрация крымской филармонии
Восстановление исторического облика фасада здания стало самым "энергозатратным" этапом работы, добавила замдиректора учреждения "Крымнаследие" Наталья Дедовец.
"Он наполнен различными элементами, поэтому на работы было потрачено больше времени", – уточнила она.
© РИА Новости КрымРеставрация крымской филармонии
Реставрация крымской филармонии - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
Реставрация крымской филармонии
Напомним, в августе 2021 года часть исторического здания, где находится филармония, обрушилась. В это время в нем шел капитальный ремонт. В результате ЧП рухнули межэтажные перекрытия и часть стены ремонтируемого здания, обошлось без пострадавших. После инцидента кровлю разобрали и укрепили секции строения с помощью армирующих конструкций. Позже специалисты обследовали здание, был создан новый проект по его восстановлению.
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