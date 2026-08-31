https://crimea.ria.ru/20260831/pochti-final-restavratsiya-krymskoy-filarmonii-vypolnena-na-80-90-1158966661.html
Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90% - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T13:49
2026-08-31T13:49
2026-08-31T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт компании-подрядчика Дмитрий Рудницкий.Сейчас строители занимаются прокладкой сетей водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, а также внутренними отделочными работами.По информации подрядчика, полностью завершить все работы в здании Крымской государственной филармонии планируют до конца года.Помещения филармонии находятся в здании объекта культурного наследия – "Симферопольской городской Думы и управы", напомнил замначальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков. Это внесло свои коррективы в реставрационный процесс.Восстановление исторического облика фасада здания стало самым "энергозатратным" этапом работы, добавила замдиректора учреждения "Крымнаследие" Наталья Дедовец.Напомним, в августе 2021 года часть исторического здания, где находится филармония, обрушилась. В это время в нем шел капитальный ремонт. В результате ЧП рухнули межэтажные перекрытия и часть стены ремонтируемого здания, обошлось без пострадавших. После инцидента кровлю разобрали и укрепили секции строения с помощью армирующих конструкций. Позже специалисты обследовали здание, был создан новый проект по его восстановлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культурыВторой корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрациюРазрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
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крым, новости крыма, крымская филармония, реставрация, восстановление объектов культуры в крыму, культурное наследие
Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
Реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт компании-подрядчика Дмитрий Рудницкий.
"На объекте ведутся работы по сохранению и приспособлению помещений к современному использованию. Выполнены все конструктивные и фасадные работы, то есть фактически все реставрационные работы закончены. В процентном отношении готовность объекта – от 80 до 90%", – отметил он.
Сейчас строители занимаются прокладкой сетей водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, а также внутренними отделочными работами.
По информации подрядчика, полностью завершить все работы в здании Крымской государственной филармонии планируют до конца года.
Помещения филармонии находятся в здании объекта культурного наследия – "Симферопольской городской Думы и управы", напомнил замначальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков. Это внесло свои коррективы в реставрационный процесс.
"Работы были сложные, потому что здание находилось в плохом состоянии в силу своего возраста – все-таки ему 150 лет. На объекте заменены все основные аварийные конструкции, они приведены в рабочее состояние", – рассказал он.
Восстановление исторического облика фасада здания стало самым "энергозатратным" этапом работы, добавила замдиректора учреждения "Крымнаследие" Наталья Дедовец.
"Он наполнен различными элементами, поэтому на работы было потрачено больше времени", – уточнила она.
Напомним, в августе 2021 года часть исторического здания, где находится филармония, обрушилась
. В это время в нем шел капитальный ремонт. В результате ЧП рухнули межэтажные перекрытия и часть стены ремонтируемого здания, обошлось без пострадавших. После инцидента кровлю разобрали и укрепили секции строения с помощью армирующих конструкций. Позже специалисты обследовали здание, был создан новый проект по его восстановлению
.
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