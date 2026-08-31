https://crimea.ria.ru/20260831/pochti-final-restavratsiya-krymskoy-filarmonii-vypolnena-na-80-90-1158966661.html

Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%

Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90% - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%

Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T13:49

2026-08-31T13:49

2026-08-31T13:49

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крымская филармония

реставрация

восстановление объектов культуры в крыму

культурное наследие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Большое обновление здания Крымской государственной филармонии в Симферополе продолжается, реставрация выполнена на 80-90%. Об этом журналистам рассказал эксперт компании-подрядчика Дмитрий Рудницкий.Сейчас строители занимаются прокладкой сетей водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, а также внутренними отделочными работами.По информации подрядчика, полностью завершить все работы в здании Крымской государственной филармонии планируют до конца года.Помещения филармонии находятся в здании объекта культурного наследия – "Симферопольской городской Думы и управы", напомнил замначальника департамента госохраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков. Это внесло свои коррективы в реставрационный процесс.Восстановление исторического облика фасада здания стало самым "энергозатратным" этапом работы, добавила замдиректора учреждения "Крымнаследие" Наталья Дедовец.Напомним, в августе 2021 года часть исторического здания, где находится филармония, обрушилась. В это время в нем шел капитальный ремонт. В результате ЧП рухнули межэтажные перекрытия и часть стены ремонтируемого здания, обошлось без пострадавших. После инцидента кровлю разобрали и укрепили секции строения с помощью армирующих конструкций. Позже специалисты обследовали здание, был создан новый проект по его восстановлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культурыВторой корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрациюРазрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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