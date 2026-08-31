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Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина
Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина
Вина Крыма занимают лидирующие позиции в рейтинге предпочтений россиян. Так, 50 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России". РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T07:10
2026-08-31T07:10
2026-08-31T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вина Крыма занимают лидирующие позиции в рейтинге предпочтений россиян. Так, 50 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России". Что влияет на выбор соотечественников, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис."Это совокупность факторов, не хотелось бы рвать на себе рубашку, что мы самые лучшие, надо все-таки говорить вообще о развитии российского виноделия. И в Краснодаре ребята тоже делают великолепные вина, Ставрополь потихонечку подтягивается, в Дагестане очень качественные, хорошие вина в разных сегментах", – отметил спикер.В Крыму же, по мнению специалиста, уникальны все зоны для выращивания винограда, в том числе и Севастопольский регион."Севастополь представляет собой юго-западную предгорную гряду горы Ай-Петри, одну из самых больших. И, как известно, лучшие виноградники в мире растут, как правило, не на плоских площадях, полях и равнинах, они растут где-то в горах, в предгорьях", – пояснил собеседник."Это четыре сорта, которые являются мастодонтами в любом мировом виноделии, самопродающиеся сорта. Я думаю, перспективная история для Верментино, Алиготе, и конечно же, Сира у нас в Севастополе великолепно получается. Еще, популярны автохтоны. Кокур я бы не хотел проходить стороной, его мы тоже поставим в список", – поделился Андрюс Юцис.Следует отметить, что в период с 2014 по 2025 год объем производства вина в Крыму возрос в 3,6 раза. Произошло это, по мнению собеседника, в результате совместных усилий государства и представителей отрасли.Андрюс Юцис подчеркнул, что современные отечественные, в том числе и крымские, вина достойно конкурируют с мировыми именами в виноделии."Это уже необратимый процесс. Работа ведется, и ведется она не только нами, виноделами, но и правительством, не через давление, не через оградительные пошлины, но в любом случае это совокупная работа всего нашего народа. И глобально, какие-то производители больше просто не поставляют вина в Россию", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о поддержке виноделия в КрымуВиноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – экспертВиноградарство в Крыму и Севастополе поддерживает государство
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крым, виноделие, виноделие в крыму, мнения, севастополь, новости севастополя, виноградники, виноградники крыма
Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина
Почему россияне выбирают крымские вина – мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым.
Вина Крыма занимают лидирующие позиции в рейтинге предпочтений россиян. Так, 50 севастопольских вин включены
в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России". Что влияет на выбор соотечественников, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.
"Это совокупность факторов, не хотелось бы рвать на себе рубашку, что мы самые лучшие, надо все-таки говорить вообще о развитии российского виноделия. И в Краснодаре ребята тоже делают великолепные вина, Ставрополь потихонечку подтягивается, в Дагестане очень качественные, хорошие вина в разных сегментах", – отметил спикер.
В Крыму же, по мнению специалиста, уникальны все зоны для выращивания винограда, в том числе и Севастопольский регион.
"Севастополь представляет собой юго-западную предгорную гряду горы Ай-Петри, одну из самых больших. И, как известно, лучшие виноградники в мире растут, как правило, не на плоских площадях, полях и равнинах, они растут где-то в горах, в предгорьях", – пояснил собеседник.
Сейчас наиболее перспективными сортами для крымских виноделов, по мнению владельца винного хозяйства, являются четыре представителя "неумирающей классики" – Пино Нуар, Шардоне, Рислинг и Совиньон Блан.
"Это четыре сорта, которые являются мастодонтами в любом мировом виноделии, самопродающиеся сорта. Я думаю, перспективная история для Верментино, Алиготе, и конечно же, Сира у нас в Севастополе великолепно получается. Еще, популярны автохтоны. Кокур я бы не хотел проходить стороной, его мы тоже поставим в список", – поделился Андрюс Юцис.
Следует отметить, что в период с 2014 по 2025 год объем производства
вина в Крыму возрос в 3,6 раза. Произошло это, по мнению собеседника, в результате совместных усилий государства и представителей отрасли.
Андрюс Юцис подчеркнул, что современные отечественные, в том числе и крымские, вина достойно конкурируют с мировыми именами в виноделии.
"Это уже необратимый процесс. Работа ведется, и ведется она не только нами, виноделами, но и правительством, не через давление, не через оградительные пошлины, но в любом случае это совокупная работа всего нашего народа. И глобально, какие-то производители больше просто не поставляют вина в Россию", – подытожил спикер.
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