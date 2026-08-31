https://crimea.ria.ru/20260831/ot-dvustoronnego-sotrudnichestva-do-ukrainy-o-chem-govorili-putin-i-modi-1158976863.html

От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди

От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди - РИА Новости Крым, 31.08.2026

От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди

Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T17:05

2026-08-31T17:05

2026-08-31T17:21

нарендра моди

владимир путин (политик)

индия

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саммит шос-2026 в бишкеке

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Также, по словам российского лидера, развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели, товарооборот прибавил более двух процентов, рост туристических обменов между Россией и Индией за 2025 год составил 16%.Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся в России студентов. По его данным, за последние десять лет эта цифра выросла в семь раз."Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%", - добавил президент. Моди в свою очередь в рамках встречи предложил обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования, подчеркнув, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать. Также он выразил уверенность, что визит Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения РФ и Индии.С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Беседа российского президента и премьера Индии проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, также он проведет серию двусторонних встреч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о наращивании связей с Индией для упрочения безопасностиЛавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министрыПутин примет участие в саммите ШОС – что запланировано

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарендра моди, владимир путин (политик), индия, россия, саммит шос-2026 в бишкеке, политика, внешняя политика