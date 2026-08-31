Рейтинг@Mail.ru
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/ot-dvustoronnego-sotrudnichestva-do-ukrainy-o-chem-govorili-putin-i-modi-1158976863.html
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди - РИА Новости Крым, 31.08.2026
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T17:05
2026-08-31T17:21
нарендра моди
владимир путин (политик)
индия
россия
саммит шос-2026 в бишкеке
политика
внешняя политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158976744_0:104:3272:1945_1920x0_80_0_0_615299b89e9855298b058f0f04f501b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Также, по словам российского лидера, развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели, товарооборот прибавил более двух процентов, рост туристических обменов между Россией и Индией за 2025 год составил 16%.Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся в России студентов. По его данным, за последние десять лет эта цифра выросла в семь раз."Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%", - добавил президент. Моди в свою очередь в рамках встречи предложил обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования, подчеркнув, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать. Также он выразил уверенность, что визит Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения РФ и Индии.С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Беседа российского президента и премьера Индии проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, также он проведет серию двусторонних встреч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о наращивании связей с Индией для упрочения безопасностиЛавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министрыПутин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
https://crimea.ria.ru/20260831/vstrecha-putina-i-si-tszinpina-v-bishkeke--o-chem-govorili-lidery-1158975981.html
индия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158976744_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_7d4e1ba9ea8bf2b60b230e1971983584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нарендра моди, владимир путин (политик), индия, россия, саммит шос-2026 в бишкеке, политика, внешняя политика
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди

Отношения РФ и Индии укрепляются в различных сферах – Путин

17:05 31.08.2026 (обновлено: 17:21 31.08.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Также, по словам российского лидера, развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели, товарооборот прибавил более двух процентов, рост туристических обменов между Россией и Индией за 2025 год составил 16%.
"Очень рад нашей новой встрече на этот раз. Наша встреча проходит накануне саммита ШОС, организации, которая работает в направлении углубления ситуации и контактов между странами Глобального юга, востока, способствуют социально-экономическому развитию, культурному развитию региона, формированию справедливого и многополярного мира", - сказал Путин.
Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся в России студентов. По его данным, за последние десять лет эта цифра выросла в семь раз.
"Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%", - добавил президент.
Моди в свою очередь в рамках встречи предложил обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования, подчеркнув, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать. Также он выразил уверенность, что визит Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения РФ и Индии.
С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Беседа российского президента и премьера Индии проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".
Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, также он проведет серию двусторонних встреч.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин заявил о наращивании связей с Индией для упрочения безопасности
Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
Визит президента Владимира Путина в Киргизию для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
15:49
Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры
 
Нарендра МодиВладимир Путин (политик)ИндияРоссияСаммит ШОС-2026 в БишкекеПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:44В Феодосии временно ограничили продажу алкоголя
17:31Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
17:30Групповые удары по Украине - что поражено
17:13В Севастополе воздушная тревога
17:05От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
16:55Цены на цветы в Крыму к 1 сентября: во сколько обойдется букет
16:28Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года
16:07Крымский мост сейчас - очередь растет с двух сторон
15:55В Крыму завершили проектирование новой дороги
15:49Встреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры
15:40Будет ли Европа воевать с Россией
15:29Новости СВО: российские военные ликвидировали 1375 украинских боевиков за сутки
15:15Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин
15:12Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо
15:04В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
14:52В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
14:37Инженерная мощь русского флота – инфографика
14:29Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист
14:18Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС
14:07Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России
Лента новостейМолния