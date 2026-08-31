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От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди - РИА Новости Крым, 31.08.2026
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T17:05
2026-08-31T17:05
2026-08-31T17:21
нарендра моди
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индия
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Также, по словам российского лидера, развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели, товарооборот прибавил более двух процентов, рост туристических обменов между Россией и Индией за 2025 год составил 16%.Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся в России студентов. По его данным, за последние десять лет эта цифра выросла в семь раз."Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%", - добавил президент. Моди в свою очередь в рамках встречи предложил обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования, подчеркнув, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать. Также он выразил уверенность, что визит Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения РФ и Индии.С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Беседа российского президента и премьера Индии проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, также он проведет серию двусторонних встреч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о наращивании связей с Индией для упрочения безопасностиЛавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министрыПутин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нарендра моди, владимир путин (политик), индия, россия, саммит шос-2026 в бишкеке, политика, внешняя политика
От двустороннего сотрудничества до Украины: о чем говорили Путин и Моди
Отношения РФ и Индии укрепляются в различных сферах – Путин
17:05 31.08.2026 (обновлено: 17:21 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Отношения РФ и Индии укрепляются, этому способствует личное внимание Моди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Также, по словам российского лидера, развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели, товарооборот прибавил более двух процентов, рост туристических обменов между Россией и Индией за 2025 год составил 16%.
"Очень рад нашей новой встрече на этот раз. Наша встреча проходит накануне саммита ШОС, организации, которая работает в направлении углубления ситуации и контактов между странами Глобального юга, востока, способствуют социально-экономическому развитию, культурному развитию региона, формированию справедливого и многополярного мира", - сказал Путин.
Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся в России студентов. По его данным, за последние десять лет эта цифра выросла в семь раз.
"Интенсивно осуществляются туристические обмены. Рост в 2025 году составил 16%", - добавил президент.
Моди в свою очередь в рамках встречи предложил обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования, подчеркнув, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать. Также он выразил уверенность, что визит Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения РФ и Индии.
С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.Беседа российского президента и премьера Индии проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".
Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию
для участия в саммите ШОС, также он проведет серию двусторонних встреч.
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