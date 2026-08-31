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Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

На поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T09:22

2026-08-31T09:22

2026-08-31T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа.Отмечается, что ранее правительство предоставило предпринимателям Крыма и Севастополя отсрочку по уплате страховых взносов и приостановку вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок.Заксобрание Севастополя ранее приняло закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Эта мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места.Также глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базахКрым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержкиВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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