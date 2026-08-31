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Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе
Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе
На поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T09:22
2026-08-31T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа.Отмечается, что ранее правительство предоставило предпринимателям Крыма и Севастополя отсрочку по уплате страховых взносов и приостановку вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок.Заксобрание Севастополя ранее приняло закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Эта мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места.Также глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базахКрым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержкиВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧС
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, правительство россии, бизнес, предпринимательство, крымский бизнес
Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

На поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе выделили около 2,5 миллиардов рублей

09:22 31.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа.
"С помощью выделенных средств организациям и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены дотации на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников. Это снизит финансовую нагрузку на предприятия и позволит сохранить коллективы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее правительство предоставило предпринимателям Крыма и Севастополя отсрочку по уплате страховых взносов и приостановку вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок.
Заксобрание Севастополя ранее приняло закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Эта мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места.
Также глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал ряд мер поддержки в части налоговых льгот и касающихся предприятий, коллективы которых выведены в простой.
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