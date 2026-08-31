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Новый фронт: активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Новый фронт: активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации
Новый фронт: активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Новый фронт: активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации
Военная активность НАТО в Арктике повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T06:01
2026-08-31T06:31
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
интервью
россия
арктика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Военная активность НАТО в Арктике повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru.Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что НАТО милитаризирует Арктику и создает там очаги международной напряженности.И выразил мнение, что НАТО ставит задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития России и ее друзей.НАТО в непосредственной близости от северных рубежей России проводит усиленные военные приготовления, отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.Он напомнил, что в феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции "Арктический часовой", направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах. Военная активность НАТО создает прямые угрозы безопасности России, указал глава МИД.Лавров подчеркнул, что одним из проявлений антироссийской политики Запада стало блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере.Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный почти 30 лет назад, напомнил Лавров. "К юбилею совет подходит не в лучшей форме", – констатировал глава МИД РФ.Россия, как указал Лавров, готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, если другие будут учитывать интересы всех участников. Сейчас же, по его словам, страны НАТО, пытаясь обсуждать арктические проблемы без России, дискредитируют и маргинализируют эту организацию.И подчеркнул, что на этот случай у России есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов страны в Арктике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), интервью, россия, арктика
Новый фронт: активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации

Активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации – Лавров

06:01 31.08.2026 (обновлено: 06:31 31.08.2026)
 
© Фото : Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret / Перейти в фотобанкАмериканские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
© Фото : Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Военная активность НАТО в Арктике повышает риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru.
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что НАТО милитаризирует Арктику и создает там очаги международной напряженности.

"Страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями", – заявил министр.

И выразил мнение, что НАТО ставит задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития России и ее друзей.
"Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников", – написал министр в статье для портала Arctic.ru.
НАТО в непосредственной близости от северных рубежей России проводит усиленные военные приготовления, отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

"В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления. Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с подключением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО", – сказал министр.

Он напомнил, что в феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции "Арктический часовой", направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах. Военная активность НАТО создает прямые угрозы безопасности России, указал глава МИД.
Лавров подчеркнул, что одним из проявлений антироссийской политики Запада стало блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере.

"Часть из них прекратили свое существование, деятельность других в значительной степени утратила смысл без участия России, которая была вынуждена разорвать с ними связи на фоне враждебных шагов", – напомнил министр.

Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет, созданный почти 30 лет назад, напомнил Лавров. "К юбилею совет подходит не в лучшей форме", – констатировал глава МИД РФ.
Россия, как указал Лавров, готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, если другие будут учитывать интересы всех участников. Сейчас же, по его словам, страны НАТО, пытаясь обсуждать арктические проблемы без России, дискредитируют и маргинализируют эту организацию.
"Готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым по сути ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета", – сказал министр.
И подчеркнул, что на этот случай у России есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов страны в Арктике.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ИнтервьюРоссияАрктика
 
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