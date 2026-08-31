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Новости СВО: российские военные ликвидировали 1375 украинских боевиков за сутки
Новости СВО: российские военные ликвидировали 1375 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Новости СВО: российские военные ликвидировали 1375 украинских боевиков за сутки
За сутки российские военные в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали 1375 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T15:29
2026-08-31T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За сутки российские военные в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали 1375 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Так, в зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" ликвидировали свыше 190 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали до 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и 7 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США.При этом подразделения группировки войск "Центр" ликвидировали до 370 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и орудие полевой артиллерии.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Восток" противник потерял до 325 военнослужащих, гаубицу "Богдана" и 11 автомобилей.В зоне действия подразделений группировки войск "Днепр" – до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , инфографика
Новости СВО: российские военные ликвидировали 1375 украинских боевиков за сутки
Новости СВО – российские военные за сутки ликвидировали 1375 украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. За сутки российские военные в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали 1375 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Так, в зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Запад" ликвидировали свыше 190 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали до 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и 7 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США.
При этом подразделения группировки войск "Центр" ликвидировали до 370 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Восток" противник потерял до 325 военнослужащих, гаубицу "Богдана" и 11 автомобилей.
В зоне действия подразделений группировки войск "Днепр" – до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
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