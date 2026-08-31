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Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
В Крыму в ночь на понедельник и утром, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, действует беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник и утром, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, действует беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро понедельника идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.В Крыму действуют ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, информирует "Крымэнерго". Сохраняются перебои с электроснабжением в части населенных пунктов полуострова – подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Принимаются все возможные меры для стабилизации электроснабжения потребителей, заверили на предприятии.Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах 31 августа и 1 сентября. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, напомнили в региональном главке МЧС. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
08:11 31.08.2026 (обновлено: 08:14 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник и утром, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, действует беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сигнал воздушной тревоги не включали.
Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро понедельника идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.
В Крыму действуют ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, информирует "Крымэнерго". Сохраняются перебои с электроснабжением в части населенных пунктов полуострова – подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Принимаются все возможные меры для стабилизации электроснабжения потребителей, заверили на предприятии.
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах 31 августа и 1 сентября
. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, напомнили в региональном главке МЧС. Введены ограничения на посещение лесов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.