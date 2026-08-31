https://crimea.ria.ru/20260831/novak-poruchil-usilit-kontrol-za-tsenami-na-toplivo-1158972192.html

Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо

Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо

Зампредседателя правительства России Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам усилить... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T15:12

2026-08-31T15:12

2026-08-31T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Вице-премьер также указал, что для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов.На особом контроле остается ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами аграриев. Отмечено, что сельхозпроизводители получают необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ."Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке", - добавили в правительстве.Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что в Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе РоссииКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, топливо, александр новак, бензин