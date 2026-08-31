Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/novak-poruchil-usilit-kontrol-za-tsenami-na-toplivo-1158972192.html
Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо
Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо
Зампредседателя правительства России Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам усилить... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T15:12
2026-08-31T15:12
россия
новости
топливо
александр новак
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111459/39/1114593910_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_2906115bbac893599ea3a7185e3f14e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Вице-премьер также указал, что для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов.На особом контроле остается ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами аграриев. Отмечено, что сельхозпроизводители получают необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ."Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке", - добавили в правительстве.Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что в Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе РоссииКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111459/39/1114593910_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_919328ad605b9d4bf6dff461ec8851ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, топливо, александр новак, бензин
Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо

Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо на независимых АЗС

15:12 31.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Автомобили на одной из автозаправочных станций. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте", - говорится в сообщении.
Вице-премьер также указал, что для обеспечения стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов.
На особом контроле остается ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами аграриев. Отмечено, что сельхозпроизводители получают необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ.
"Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке", - добавили в правительстве.
Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что в Крыму и Севастополе со вторника, 1 сентября, начнет продаваться субсидированный бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
 
РоссияНовостиТопливоАлександр НовакБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным - Путин
15:12Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо
15:04В Севастополе ввели новую выплату для молодых мам
14:52В Ялте продолжает бушевать шторм – людей просят не выходить на набережные
14:37Инженерная мощь русского флота – инфографика
14:29Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист
14:18Путин прилетел в Киргизию на саммит ШОС
14:07Запад готовит акцию по дискредитации выборов в России
13:55Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист
13:49Почти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%
13:36С 1 сентября в Крыму и Севастополе будут продавать бензин АИ‑92 и АИ‑95 по 100 рублей
13:24Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
13:11Крымский мост сейчас: очередь растет
12:52Семь авиабомб и 766 дронов сбили над Россией за сутки
12:37Россиянка погибла при крушении парома на Кипре 0:24
12:22В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
12:12В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
11:59Мир, породивший новую войну: 30 лет Хасавюртовским соглашениям
11:45"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории
11:24Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
Лента новостейМолния