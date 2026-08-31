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Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона

Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона

Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T10:42

2026-08-31T10:42

2026-08-31T11:32

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министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате огневого воздействия было уничтожено около одного взвода личного состава, несколько тонн боеприпасов, техника, и наземные станции управления для беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.В Минобороны России отметили, что в условиях современной тактики ведения боевых действий связка войск беспилотных систем и авиации неоднократно показала высокую эффективность и результативность при выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику.Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсон

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2026

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новости сво, херсон, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео