Рейтинг@Mail.ru
Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/nanesen-udar-po-punktam-dislokatsii-vsu-v-rayone-khersona-1158950775.html
Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T10:42
2026-08-31T11:32
новости сво
херсон
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158953733_0:146:2988:1827_1920x0_80_0_0_42731bb951492b3ab64cd3019b7a0a56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате огневого воздействия было уничтожено около одного взвода личного состава, несколько тонн боеприпасов, техника, и наземные станции управления для беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.В Минобороны России отметили, что в условиях современной тактики ведения боевых действий связка войск беспилотных систем и авиации неоднократно показала высокую эффективность и результативность при выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику.Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158953733_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_3656b770b6fa273d74d4ad6d41632807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, херсон, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео
Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона

В Херсонской области нанесен удар по пунктам дислокации и складу украинских боевиков

10:42 31.08.2026 (обновлено: 11:32 31.08.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты БПЛА "КВО" выявили и скорректировали работу экипажей самолетов оперативно-тактической авиации ВКС по пунктам дислокации, складу боеприпасов и военного имущества ВСУ находившихся в районе города Херсон. Удар нанесен авиабомбами ФАБ-1500, ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", – говорится в сообщении.
В результате огневого воздействия было уничтожено около одного взвода личного состава, несколько тонн боеприпасов, техника, и наземные станции управления для беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.
"Моя задача как старшего оператора – поднять борт, довести его до зоны работы. Отработать, увести его в целости и сохранности и сесть. Нам прислали координаты, куда будет нанесен удар. Ко времени подлета ФАБов мы были уже в зоне работы, вели объективный контроль. Отработали ФАБы, передали данные вышестоящему начальству о том, что цель была поражена", – рассказал старший оператор БПЛА "КВО" с позывным "Ладья".
В Минобороны России отметили, что в условиях современной тактики ведения боевых действий связка войск беспилотных систем и авиации неоднократно показала высокую эффективность и результативность при выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОХерсонВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22В Крыму в ДТП четыре человека погибли и 17 пострадали
12:12В России ввели в эксплуатацию 17 новых школ
11:59Мир, породивший новую войну: 30 лет Хасавюртовским соглашениям
11:45"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в Евпатории
11:24Цифровой рубль запустят в России с 1 сентября
11:09В Дагестане 5-летнего мальчика насмерть сбил грузовой поезд
10:58Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме
10:42Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
10:27Выросло число погибших после воскресной атаки ВСУ на Белгород
10:10ВСУ ударили по Свердловской области – дроны попали в жилые дома и логистический центр
09:55Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
09:43В Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом
09:22Около 2,5 млрд рублей выделено на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе
09:03Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
08:52Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы
08:27Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
08:11Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
07:52Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России
07:28Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
07:10Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина
Лента новостейМолния