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Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T10:42
2026-08-31T10:42
2026-08-31T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате огневого воздействия было уничтожено около одного взвода личного состава, несколько тонн боеприпасов, техника, и наземные станции управления для беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.В Минобороны России отметили, что в условиях современной тактики ведения боевых действий связка войск беспилотных систем и авиации неоднократно показала высокую эффективность и результативность при выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику.Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
В Херсонской области нанесен удар по пунктам дислокации и складу украинских боевиков
10:42 31.08.2026 (обновлено: 11:32 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" скорректировали уничтожение пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты БПЛА "КВО" выявили и скорректировали работу экипажей самолетов оперативно-тактической авиации ВКС по пунктам дислокации, складу боеприпасов и военного имущества ВСУ находившихся в районе города Херсон. Удар нанесен авиабомбами ФАБ-1500, ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", – говорится в сообщении.
В результате огневого воздействия было уничтожено около одного взвода личного состава, несколько тонн боеприпасов, техника, и наземные станции управления для беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.
"Моя задача как старшего оператора – поднять борт, довести его до зоны работы. Отработать, увести его в целости и сохранности и сесть. Нам прислали координаты, куда будет нанесен удар. Ко времени подлета ФАБов мы были уже в зоне работы, вели объективный контроль. Отработали ФАБы, передали данные вышестоящему начальству о том, что цель была поражена", – рассказал старший оператор БПЛА "КВО" с позывным "Ладья".
В Минобороны России отметили, что в условиях современной тактики ведения боевых действий связка войск беспилотных систем и авиации неоднократно показала высокую эффективность и результативность при выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов уничтожили
54 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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