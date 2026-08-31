https://crimea.ria.ru/20260831/mir-porodivshiy-novuyu-voynu-30-let-khasavyurtovskim-soglasheniyam-1158955640.html

Мир, породивший новую войну: 30 лет Хасавюртовским соглашениям

Мир, породивший новую войну: 30 лет Хасавюртовским соглашениям - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Мир, породивший новую войну: 30 лет Хасавюртовским соглашениям

30 лет назад в дагестанском городе Хасавюрт представители Российской Федерации и самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ)* подписали соглашение о... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T11:59

2026-08-31T11:59

2026-08-31T11:59

история

чечня

россия

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1f/1158956618_0:294:3000:1982_1920x0_80_0_0_acd5b4d14571cf2fb348607ca88e920c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 30 лет назад в дагестанском городе Хасавюрт представители Российской Федерации и самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ)* подписали соглашение о прекращении боевых действий, положившее конец первой чеченской войне. Этот документ до сих пор оценивается неоднозначно – многие политики, военные и эксперты считают его одной из самых постыдных страниц новейшей истории России. Договор в итоге не принес долгожданного мира и решения "чеченской проблемы". Вскоре боевые действия вспыхнули с новой силой и еще большей ожесточенностью. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе будет продолжаться еще много лет после Хасавюрта и унесет тысячи жизней.Сепаратисты у власти в ЧечнеПодписанию Хасавюртовских соглашений предшествовали 19 месяцев кровопролитных боев федеральных войск с незаконными вооруженными формированиями сепаратистов во главе с бывшим советским военным, генерал-майором авиации Джохаром Дудаевым. На волне распада СССР, "парада суверенитетов" и провала путча ГКЧП власть в Чечне захватило радикально настроенное националистическое меньшинство. Распустив легитимные органы власти и захватив здания Верховного совета, телецентра, дома радио, местного КГБ, они объявили о независимости республики и начали создавать собственную армию. Вооружение и технику добывали в основном путем захвата расположенных в Чечне советских воинских частей и складов.В итоге боевикам достались порядка 90 танков и БПМ, свыше 260 самолетов, около 140 орудий, 18 установок залпового огня "Град", гранатометы, десятки тысяч единиц стрелкового оружия, огромные запасы боеприпасов и горючего.Действие российских законом на территории республики отменялось, Чечня вскоре перестала перечислять налоги в бюджет РФ, тогда как федеральный центр продолжал перечислять в республику зарплаты и пенсии. Огромную власть сконцентрировали в своих руках полевые командиры разного калибра. Наиболее влиятельные и известные из них – Шамиль Басаев и Руслан Гелаев. Полевые командиры "кормили" свои банды, в которых массово вливались в том числе амнистированные Дудаевым уголовники, в основном за счет криминала: убийств, рэкета, грабежей поездов, похищений людей ради выкупа, махинаций с поддельными авизо (банковскими платежными поручениями), экспроприаций имущества, в основном русских и представителей других национальностей. В результате преступность в Чечне за несколько лет выросла до колоссальных размеров.Начало кампании и штурм ГрозногоПопытки Москвы умиротворить Дудаева ни к чему не привели. Неудачей закончилась и попытка свержения сепаратистского режима, организованная оппозиционным Дудаеву и настроенным на сохранение республики в составе РФ Временным советом во главе с руководителем Надтеречного района Умаром Автурхановым.9 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта". А авральном режиме началось формирование воинской группировки из армейских частей, внутренних войск и спецподразделений. Времени на формирование, нормальное слаживание и подготовку фактически не было, что в итоге приведет к большому числу потерь со стороны федеральных войск в ходе боев за Грозный.11 декабря 24-тысячная группировка российских войск, двигавшаяся по трем направлениям (через Моздок, Владикавказ и Кизляр), пересекла административную границу с Чечней. Началась операция по восстановлению конституционного порядка в республике, вошедшая в обиход под названием "Первая чеченская война".31 декабря 1994 года начался штурм чеченской столицы. Попытка оперативно взять город под контроль провалилась. Бронетехника на узких улицах Грозного попала в ловушку и стала легкой мишенью для вооруженных ПТУРами и гранатометами боевиков. Сам штурм был недостаточно подготовлен, связь между группами постоянно обрывалась. Также имела место недооценка боевого потенциала противника со стороны российского командования. Подвоз подкрепления, продовольствия и боеприпасов был нарушен. В итоге федеральные войска несли тяжелые потери, а штурм превратился в затяжные и кровопролитные уличные бои.Уже по ходу приходилось менять тактику. Вместо массового применения бронетехники российские войска стали применять маневренные десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. Также к началу февраля численность Объединенной группировки войск была повышена до 70 тысяч человек. Под давлением федеральных войск отряды сепаратистов начали отступать из Грозного. В начале марта город полностью перешел под контроль российских военных, которые затем приступили к уничтожению незаконных вооруженных формирований в других населенных пунктах и в горных районах Чечни. К середине 1995 года под контролем федеральных сил оказалось 85% территории Чечни.Теракты и захват Грозного боевикамиБоевики, которые также понесли большие потери, также были вынуждены менять тактику боевых действий. Они разбивались на малочисленные и высокоманевренные отряды, устраивали диверсии, нападения на блокпосты и заставы, обстреливали из засад российские колонны. 21 апреля 1996 года ракетным ударом был уничтожен Дудаев, но это мало повлияло на боеспособность НВФ. Главную ставку они сделали на массовые и кровавые террористические акты против мирных жителей.В июне 1995 года боевики во главе с Басаевым вторглись в Буденновск в Ставропольском крае, открыли огонь по людям и захватили местную больницу. В заложниках оказались более 1200 мирных граждан. Те страшные события унесли жизни 149 человек, еще 415 были ранены. Еще несколько кровавых терактов совершил в 1996 году в Кизляре и Первомайском другой полевой командир – Салман Радуев.В августе 1996 года произошло событие, которое изменило расклад сил. Командующий силами боевиков Аслан Масхадов бросил свои последние силы – порядка полутора тысяч боевиков – на штурм Грозного и захватил его. Сказалась нехватка сил и техники. Перекрыть все пути в Грозный, сделав его неприступной крепостью, оказалось физически невозможно. К тому же, у боевиков была вся информация о федеральных блокпостах, численности их сил и вооружении. Несмотря на героическое сопротивление защитников чеченской столицы, масхадовцам удалось захватить город.Ситуацию удалось выправить через несколько недель, когда федеральным войскам удалось деблокировать большинство окруженных объектов. Вышедшие к Грозному части 58-й армии генерала Константина Пуликовского полностью блокировали город и образовали кольцо внешнего окружения. Командующий армией обратился к жителям с предложением покинуть город. По истечении срока ультиматума федеральное командование, заявил Пуликовский, намерено применить против бандитов все имеющиеся в его распоряжении огневые средства, в том числе авиацию и тяжелую артиллерию.Однако ультиматум Пуликовского отменил секретарь Совета безопасности Александр Лебедь, получивший от Кремля мандат на заключение мира с боевиками. К тому времени он уже вел переговоры с Масхадовым и "президентом" Ичкерии* Зелимханом Яндарбиевым.Суть Хасавюртовских соглашений31 августа 1996 года в Хасавюрте представители Российской Федерации и непризнанной Ичкерии* подписали документ о прекращении боевых действий. Свои подписи в присутствии главы группы содействия ОБСЕ в Чечне Тима Гульдимана поставили секретарь Совбеза Лебедь и глава штаба вооруженных сил ЧРИ* Аслан Масхадов. Также в подписании участвовали заместитель Александра Лебедя Сергей Харламов и вице-президент ЧРИ* Саид-Хасан Абумуслимов.Стороны договорились об отказе от применения силы. РФ обязывалась вывести войска из Чечни к 1 октября 1996 года. Решением оперативных проблем должна была заняться объединенная комиссия из представителей органов государственной власти России и Чечни. В задачи комиссии, в частности, входили контроль за выполнением указа президента РФ Бориса Ельцина о выводе войск, подготовка предложений по восстановлению валютно-финансовых и бюджетных отношений Москвы и Грозного, а также программы восстановления экономики республики.Одновременно совместная администрация должна была заняться обеспечением условий для проведения референдума и выборов, изучением вопроса о статусе Чеченской Республики. Обе стороны согласились отложить решение ключевого вопроса – о чеченской независимости – до 31 декабря 2001 года.После подписания Хасавюртовских соглашений Чечня де-факто стала независимым государством, но де-юре – государством, не признанным ни одной страной мира, в том числе Россией. Многие военные и политики оценили Хасавюртовский мир как предательство России и погибших в Чечне солдат и офицеров. В обществе соглашение также вызвало противоречивую реакцию."Войне конец! Хватит, навоевались", – провозгласил Лебедь сразу после подписания соглашения. Но, как выяснилось очень скоро, войне был совсем не конец. Боевики, уже практически разбитые Пуликовским, Геннадием Трошевым и другими выдающимися российскими боевыми генералами, благодаря Хасавюрту получили передышку, возможность накопить силы и добыть деньги. Нападения на российских военных и мирных граждан продолжались, терактов стало еще больше, а похищения людей боевиками за выкуп приобрели промышленные масштабы. Чечня также стала крупным контрабандистским хабом, в том числе оружия и наркотиков. Кроме того, в республике началось неконтролируемое и стремительное распространение радикальной идеологии ваххабизма.Итогом всех этих процессов стало нападение боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом на Дагестан в 1999 году, ставший прологом ко Второй чеченской войне.* террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чечня

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, чечня, россия, память