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Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост сейчас работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T13:11
2026-08-31T13:11
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260527/bezopasnost-krymskogo-mosta-v-fsb-rasskazali-o-merakh-zaschity-obekta-1156392612.html
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Крымский мост сейчас: очередь растет

Очередь на Крымский мост насчитывает 70 авто со стороны Керчи

13:11 31.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 70 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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