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Крымский мост сейчас - очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Крымский мост сейчас - очередь растет с двух сторон
Крымский мост сейчас - очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Крымский мост сейчас - очередь растет с двух сторон
Крымский мост сейчас работает штатно, со стороны Керчи и Тамани растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T16:07
2026-08-31T16:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, со стороны Керчи и Тамани растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - очередь растет с двух сторон

Крымский мост сейчас - очередь растет с двух сторон

16:07 31.08.2026
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, со стороны Керчи и Тамани растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"По состоянию на 16:00 со стороны Тамани находится 30 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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