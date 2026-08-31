https://crimea.ria.ru/20260831/krymskiy-most-31-avgusta-utrom-operativnaya-obstanovka-1158925747.html
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 31 августа очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T06:22
2026-08-31T06:22
2026-08-31T06:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180413_219:423:1173:960_1920x0_80_0_0_2770d20ec8b359145cbf120acad188b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 31 августа очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180413_340:396:1092:960_1920x0_80_0_0_d4bc4e271793cde8b306c9a533e9a21b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка
Крымский мост 31 августа утром свободен для проезда с двух сторон