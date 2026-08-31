Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260831/krymskiy-most-31-avgusta-utrom-operativnaya-obstanovka-1158925747.html
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 31 августа очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T06:22
2026-08-31T06:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180413_219:423:1173:960_1920x0_80_0_0_2770d20ec8b359145cbf120acad188b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 31 августа очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180413_340:396:1092:960_1920x0_80_0_0_d4bc4e271793cde8b306c9a533e9a21b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка

Крымский мост 31 августа утром свободен для проезда с двух сторон

06:22 31.08.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 31 августа очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 6 утра понедельника.

Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива
Сеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
08:52Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы
08:27Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
08:11Новости Крыма и Севастополя на утро 31 августа
07:52Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России
07:28Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
07:10Первое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина
06:55Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности
06:44Беспилотники как обязательная дисциплина в вузах: новшество оценили в Крыму
06:34Россия развивает сотрудничество в Трансарктическом транспортном коридоре
06:22Крымский мост 31 августа утром: оперативная обстановка
06:01Новый фронт: активность НАТО в Арктике может привести к вооруженной конфронтации
00:01Погода в Крыму в последний день лета
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
21:55Пожары в Крыму и страшное ДТП на Ставрополье: главное
21:4270 улиц в Симферополе и более 20 поселков останутся на день без света - адреса
21:37Где в понедельник заправить автомобиль в Севастополе
21:24Двое погибли и еще 12 ранены при ударе по Белгороду - среди них 7 подростков
21:11В Крыму 98% налоговых деклараций поданы в электронном виде
21:02За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния