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Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист
Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист
Крымчане демонстрируют стойкость и верность России, несмотря на попытки киевского режима и Запада усложнить жизнь на полуострове. Такое мнение высказал финский... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T13:55
2026-08-31T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Крымчане демонстрируют стойкость и верность России, несмотря на попытки киевского режима и Запада усложнить жизнь на полуострове. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам журналиста, он уже сделал несколько публикаций в своих соцсетях по поводу жизни в Крыму, и они вызвали бешенство у некоторых читателей из Финляндии. Как отметил военкор, многие финны верят в "развесистую клюкву", которую им преподносит правительство и провластные СМИ, как о России в целом, так и о Крыме, где, как утверждает финская пропаганда, "все настолько плохо, что люди уже чуть ли ни дерутся за еду".Журналист добавил, что в Крыму живут очень гостеприимные, добрые и отзывчивые люди, а инфраструктура развивается огромными темпами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей КрымаДаже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о КалласВоздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма
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крым, новости крыма, финляндия, россия, политика
Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист

Крым стал примером стойкости и стремления быть с Россией – финский журналист Хейсканен

13:55 31.08.2026 (обновлено: 14:39 31.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция Кости Хейсканена
Пресс-конференция Кости Хейсканена - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Крымчане демонстрируют стойкость и верность России, несмотря на попытки киевского режима и Запада усложнить жизнь на полуострове. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Впечатления от Крыма замечательные. Я успел пообщаться здесь со многими людьми, в том числе приезжими, в том числе из европейских стран. Ваш Крым подчеркивает стойкость и то, что люди здесь хотели быть с Россией", - сказал Хейсканен.
По словам журналиста, он уже сделал несколько публикаций в своих соцсетях по поводу жизни в Крыму, и они вызвали бешенство у некоторых читателей из Финляндии. Как отметил военкор, многие финны верят в "развесистую клюкву", которую им преподносит правительство и провластные СМИ, как о России в целом, так и о Крыме, где, как утверждает финская пропаганда, "все настолько плохо, что люди уже чуть ли ни дерутся за еду".
"Они не верят ни фотографиям, ни видео, ни тому, о чем я рассказываю. Но я стараюсь прорывать эту информационную блокаду. И то, что меня читают в том числе злопыхатели, интересуются тем, что происходит в Крыму, Донбассе, Новороссии – это уже прорыв", - уверен Хейсканен.
Журналист добавил, что в Крыму живут очень гостеприимные, добрые и отзывчивые люди, а инфраструктура развивается огромными темпами.
"Там (на Западе и Украине – ред.) говорят, что Россия "высосала все из Крыма". Это неправда. Наоборот, Россия сделала очень большие инвестиции в Крым. Крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла, потому что в противном случае здесь была бы такая же бойня, как в Донбассе", - подчеркнул финский общественник.
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