https://crimea.ria.ru/20260831/krym-yavlyaetsya-primerom-stoykosti-i-vernosti-rossii--finskiy-zhurnalist-1158967187.html

Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист

Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Крым является примером стойкости и верности России – финский журналист

Крымчане демонстрируют стойкость и верность России, несмотря на попытки киевского режима и Запада усложнить жизнь на полуострове. Такое мнение высказал финский... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T13:55

2026-08-31T13:55

2026-08-31T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Крымчане демонстрируют стойкость и верность России, несмотря на попытки киевского режима и Запада усложнить жизнь на полуострове. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам журналиста, он уже сделал несколько публикаций в своих соцсетях по поводу жизни в Крыму, и они вызвали бешенство у некоторых читателей из Финляндии. Как отметил военкор, многие финны верят в "развесистую клюкву", которую им преподносит правительство и провластные СМИ, как о России в целом, так и о Крыме, где, как утверждает финская пропаганда, "все настолько плохо, что люди уже чуть ли ни дерутся за еду".Журналист добавил, что в Крыму живут очень гостеприимные, добрые и отзывчивые люди, а инфраструктура развивается огромными темпами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я будто возродилась": Повалий поблагодарила жителей КрымаДаже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о КалласВоздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма

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