https://crimea.ria.ru/20260831/khusnullin-provel-soveschaniya-po-podgotovke-kryma-i-sevastopolya-k-zime-1158951193.html

Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме

Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме

Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T10:58

2026-08-31T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода, сообщают главы регионов Сергей Аксенов и Михаил РазвожаевВ Севастополе также идет активная работа по проверке объектов, координируются службы и оперативно устраняются замечания, проинформировал губернатор города-героя.Также обсудили ключевые экономические вопросы и социально‑экономическое развитие региона в рамках госпрограммы. Важно, чтобы проекты, даже в непростых условиях, приносили реальные улучшения: комфорт для семей, новые рабочие места и обновленную инфраструктуру, подчеркнул глава региона.Хуснуллин отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду в Крыму и Севастополе идет активно. Определен дальнейший комплекс мер поддержки.Еще одной важной темой стало социально-экономическое развитие республики, прежде всего, в рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", проинформировал Сергей Аксенов. В ходе встреч обговорили как актуальные задачи, которые стоят перед регионом сегодня, так и обозначили ключевые планы на будущее – правительство России оказывает повсеместную помощь, работа по федеральным и региональным мерам поддержки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской областиРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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