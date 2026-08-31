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Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме
Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме
Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T10:58
2026-08-31T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода, сообщают главы регионов Сергей Аксенов и Михаил РазвожаевВ Севастополе также идет активная работа по проверке объектов, координируются службы и оперативно устраняются замечания, проинформировал губернатор города-героя.Также обсудили ключевые экономические вопросы и социально‑экономическое развитие региона в рамках госпрограммы. Важно, чтобы проекты, даже в непростых условиях, приносили реальные улучшения: комфорт для семей, новые рабочие места и обновленную инфраструктуру, подчеркнул глава региона.Хуснуллин отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду в Крыму и Севастополе идет активно. Определен дальнейший комплекс мер поддержки.Еще одной важной темой стало социально-экономическое развитие республики, прежде всего, в рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", проинформировал Сергей Аксенов. В ходе встреч обговорили как актуальные задачи, которые стоят перед регионом сегодня, так и обозначили ключевые планы на будущее – правительство России оказывает повсеместную помощь, работа по федеральным и региональным мерам поддержки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инфраструктура для жизни": как строят новые ЖК в Херсонской областиРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условииВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, марат хуснуллин
Хуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме

Совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме провел Марат Хуснуллин

10:58 31.08.2026 (обновлено: 11:22 31.08.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКССовещание
Совещание
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода, сообщают главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев
"Особое внимание уделено готовности к отопительному сезону жилищного фонда и объектов социальной сферы. В настоящее время работа в Крыму в этой области ведется в соответствии с установленными графиками под контролем профильных ведомств и служб", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
В Севастополе также идет активная работа по проверке объектов, координируются службы и оперативно устраняются замечания, проинформировал губернатор города-героя.
"Обсудили готовность жилого фонда и социальных учреждений к началу отопительного сезона – от графиков ремонта котельных до резервов топлива и работы аварийных бригад", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Также обсудили ключевые экономические вопросы и социально‑экономическое развитие региона в рамках госпрограммы. Важно, чтобы проекты, даже в непростых условиях, приносили реальные улучшения: комфорт для семей, новые рабочие места и обновленную инфраструктуру, подчеркнул глава региона.
Хуснуллин отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду в Крыму и Севастополе идет активно. Определен дальнейший комплекс мер поддержки.
"Наша задача – обеспечить устойчивую и надежную работу всех систем ЖКХ на этих территориях. Подготовка сейчас идет активно. Ситуация непростая, но снижать темпы нельзя. Там, где это возможно, работу необходимо ускорить", – сказал вице-премьер.
Еще одной важной темой стало социально-экономическое развитие республики, прежде всего, в рамках реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", проинформировал Сергей Аксенов. В ходе встреч обговорили как актуальные задачи, которые стоят перед регионом сегодня, так и обозначили ключевые планы на будущее – правительство России оказывает повсеместную помощь, работа по федеральным и региональным мерам поддержки продолжается.
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В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
 
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