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Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года
Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года
В Евпатории до конца года капитально отремонтируют 40 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на республиканский... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T16:28
2026-08-31T16:28
2026-08-31T16:28
евпатория
новости крыма
капремонт многоквартирных домов
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории до конца года капитально отремонтируют 40 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на республиканский минЖКХ.Сейчас подрядные организации уже завершили капитальный ремонт 21 кровли. Всего в Крыму в этом году запланировано капитально отремонтировать крыши более чем в 650 многоквартирных домах, из них уже завершено порядка 350.В Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 миллиардов рублей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установку новых лифтов завершат к 15 сентября – МинЖКХКак в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносовПожилым севастопольцам упростили получение компенсации за капремонт
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евпатория, новости крыма, капремонт многоквартирных домов, жкх крыма и севастополя
Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца года
В Евпатории капитально отремонтируют 40 многоэтажек – власти