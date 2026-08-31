https://crimea.ria.ru/20260831/inzhenernaya-mosch-russkogo-flota--infografika-1158960785.html

Инженерная мощь русского флота – инфографика

Инженерная мощь русского флота – инфографика - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Инженерная мощь русского флота – инфографика

31 августа 1798 года император Павел I утвердил создание первых в мире военно-морских инженерных учебных заведений – Училищ Корабельной Архитектуры. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T14:37

2026-08-31T14:37

2026-08-31T14:37

инфографика

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история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. 31 августа 1798 года император Павел I утвердил создание первых в мире военно-морских инженерных учебных заведений – Училищ Корабельной Архитектуры.Они открылись одновременно в Санкт-Петербурге и Николаеве. Их главной задачей была подготовка корабельных мастеров, механиков и чертежников-конструкторов (драфцманов) для адмиралтейств.Интересные факты из истории училищ – в нашей инфографике.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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