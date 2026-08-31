https://crimea.ria.ru/20260831/gruppovye-udary-po-ukraine---chto-porazheno-1158977560.html
Групповые удары по Украине - что поражено
Групповые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Групповые удары по Украине - что поражено
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ,... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T17:30
2026-08-31T17:30
2026-08-31T17:30
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киевской области: логистический центр "DHL Логистик" в населенном пункте Погребы, складские помещения которого использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.Также поражен торгово-логистический центр "Заммлер склад" в Борисполе, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами, добавили в МО."В Одесской области нанесено поражение логистическому центру в населенном пункте Нерубайское, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт "Одесса", уточнили в военном ведомстве.Кроме того, в порту "Южный" поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ, заключили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, удары по украине, украина, ветераны сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Групповые удары по Украине - что поражено
Групповые удары по Украине - что поражено
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киевской области: логистический центр "DHL Логистик" в населенном пункте Погребы, складские помещения которого использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.
Также поражен торгово-логистический центр "Заммлер склад" в Борисполе, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами, добавили в МО.
"В Одесской области нанесено поражение логистическому центру в населенном пункте Нерубайское, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт "Одесса", уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, в порту "Южный" поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ, заключили в Минобороны.
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