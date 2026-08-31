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Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
В Ялте вечером в понедельник, 31 августа, будут слышны громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T19:38
2026-08-31T19:38
2026-08-31T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в понедельник, 31 августа, будут слышны громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
Военные проводят учения в Ялте вечером в понедельник – ЕДДС