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Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
В Ялте вечером в понедельник, 31 августа, будут слышны громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T19:38
2026-08-31T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в понедельник, 31 августа, будут слышны громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать

Военные проводят учения в Ялте вечером в понедельник – ЕДДС

19:38 31.08.2026
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту в Крыму
Вид на Ялту в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в понедельник, 31 августа, будут слышны громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.
"В западном районе муниципального округа может быть шумно. Проводятся учения", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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ЯлтаБольшая ЯлтаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
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