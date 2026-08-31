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Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист

Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист

В современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T14:29

2026-08-31T14:29

2026-08-31T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Он напомнил, что Финляндия сохранила свою государственность исключительно благодаря России – сначала имперскому правительству во главе с монархом, а затем советским лидерам Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Но в Финляндии об этом предпочитают умалчивать, делая из России врага и монстра с помощью тотальной пропаганды. На этом фоне в стране растут реваншистские настроения.Как отметил журналист, президент Финляндии Александр Стубб пытается больше всего воздействовать на молодежь, которую легче всего одурманить. При этом объективной журналистики в стране, по словам Хейсканена, уже нет, поскольку тех, кто транслирует отличную от провластной точку зрения, подвергают травле и притеснениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории УкраиныАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииВо Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, финляндия, в мире, политика, фашизм