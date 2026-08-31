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Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист
Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист
В современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T14:29
2026-08-31T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Он напомнил, что Финляндия сохранила свою государственность исключительно благодаря России – сначала имперскому правительству во главе с монархом, а затем советским лидерам Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Но в Финляндии об этом предпочитают умалчивать, делая из России врага и монстра с помощью тотальной пропаганды. На этом фоне в стране растут реваншистские настроения.Как отметил журналист, президент Финляндии Александр Стубб пытается больше всего воздействовать на молодежь, которую легче всего одурманить. При этом объективной журналистики в стране, по словам Хейсканена, уже нет, поскольку тех, кто транслирует отличную от провластной точку зрения, подвергают травле и притеснениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории УкраиныАнтироссийский флагман буксует: что Европе принесут протесты в ГерманииВо Вторую мировую были хитрее – Европа сбросила маски и готовится к войне с Россией
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мнения, финляндия, в мире, политика, фашизм
Финляндия снова наступила на грабли фашизма – финский журналист
В Финляндии возродили фашизм и превращают страну во вторую Украину – финский журналист
14:29 31.08.2026 (обновлено: 14:43 31.08.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым.
В современной Финляндии процветает фашизм и русофобия, страну фактически превращают во вторую Украину. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Финское общество зомбировали. Сейчас Финляндию превращают во вторую Украину. В этом конфликте страна приняла ужасное решение для нашего исторического будущего. Наступить второй раз на грабли фашизма – это надо быть полными идиотами", – сказал Хейсканен.
Он напомнил, что Финляндия сохранила свою государственность исключительно благодаря России – сначала имперскому правительству во главе с монархом, а затем советским лидерам Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Но в Финляндии об этом предпочитают умалчивать, делая из России врага и монстра с помощью тотальной пропаганды. На этом фоне в стране растут реваншистские настроения.
Как отметил журналист, президент Финляндии Александр Стубб пытается больше всего воздействовать на молодежь, которую легче всего одурманить. При этом объективной журналистики в стране, по словам Хейсканена, уже нет, поскольку тех, кто транслирует отличную от провластной точку зрения, подвергают травле и притеснениям.
"К сожалению, Финляндия взяла и утопила в болоте все хорошее, у нас было: культурный обмен, товарооборот, экономические взаимоотношения", – констатировал военкор.
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