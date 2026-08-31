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Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
Европейские страны в июле ориентировали Украину на увеличение интенсивности диверсионных атак и ударов по России. Об этом сообщила Служба внешней разведки. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T13:24
2026-08-31T13:24
2026-08-31T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Европейские страны в июле ориентировали Украину на увеличение интенсивности диверсионных атак и ударов по России. Об этом сообщила Служба внешней разведки.Служба внешней разведки отмечает, что Киев обсуждал с европейскими спецслужбами кибератаки на инфраструктуру выборов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ РэтклиффомЗапад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВРКиев продал более 5000 дронов криминальным группировкам в Европе – МИД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, украина, новости, политика, европейский союз (ес), атаки всу
Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
СВР: Европа в июле ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию