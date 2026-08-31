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Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР
Европейские страны в июле ориентировали Украину на увеличение интенсивности диверсионных атак и ударов по России. Об этом сообщила Служба внешней разведки. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T13:24
2026-08-31T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Европейские страны в июле ориентировали Украину на увеличение интенсивности диверсионных атак и ударов по России. Об этом сообщила Служба внешней разведки.Служба внешней разведки отмечает, что Киев обсуждал с европейскими спецслужбами кибератаки на инфраструктуру выборов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ РэтклиффомЗапад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВРКиев продал более 5000 дронов криминальным группировкам в Европе – МИД
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россия, украина, новости, политика, европейский союз (ес), атаки всу
Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВР

СВР: Европа в июле ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию

13:24 31.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Европейские страны в июле ориентировали Украину на увеличение интенсивности диверсионных атак и ударов по России. Об этом сообщила Служба внешней разведки.
"Европейцы на полях встречи на высшем уровне "коалиции желающих" в Париже 13 июля сего года по вопросу создания новой общеевропейской системы ПРО ориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России", - говорится в публикации.
Служба внешней разведки отмечает, что Киев обсуждал с европейскими спецслужбами кибератаки на инфраструктуру выборов.
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