https://crimea.ria.ru/20260831/ekspert-nazval-glavnyy-smysl-ezhegodnogo-povysheniya-utilsbora-v-rossii-1158791625.html

Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России

Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России

Целью регулярного увеличения утильсбора в России является не пополнение бюджета за счет такого налога, а стремление государства стимулировать производство на... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T07:52

2026-08-31T07:52

2026-08-31T07:52

мнения

утильсбор

автомобиль

ян хайцеэр

россия

промышленность россии

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Целью регулярного увеличения утильсбора в России является не пополнение бюджета за счет такого налога, а стремление государства стимулировать производство на территории нашей страны. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.На днях в системе "Электронный бюджет" Минфина России появились данные о поступлениях в государственную казну средств, полученных от утильсбора. Сумма составила 310 млрд рублей с начала 2026 года по июль включительно. Это резкий рост: показатель на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тем не менее пока удалось собрать только 20% годового плана.Ряд экспертов утверждают, что рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года, а также с индексацией коэффициентов на 10 – 20% с начала 2026 года.По словам Хайцера, "не всегда существует прямая зависимость между повышением утилизационного сбора и ростом поступлений в бюджет".Он отметил, что любой проданный автомобиль дает пять рабочих мест "и, соответственно, косвенно – в налогах, сборах, акцизах и прочем – государство тоже получает немало средств", при этом главная цель регулярного повышения утильсбора не сводится к пополнению бюджета, хотя мнения у автомобильных специалистов и экономистов разнятся.С конца 2024 года ставки утильсбора были повышены на 80%, а с 2025 года введена обязательная ежегодная индексация на 20%, что будет действовать до 2030 года.Утильсбор – одноразовый экологический налог, который взимается с производителей автомобилей в России, а также импортеров транспортных средств, ввозящих машины в РФ из-за рубежа. Сумма такого налога должна покрывать расходы на переработку и утилизацию транспорта, когда он перестает эксплуатироваться. Полученные средства направляются государством на поддержку отечественного автопрома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, утильсбор, автомобиль, ян хайцеэр, россия, промышленность россии, торговля