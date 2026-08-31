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Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России
Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России
Целью регулярного увеличения утильсбора в России является не пополнение бюджета за счет такого налога, а стремление государства стимулировать производство на... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T07:52
2026-08-31T07:52
мнения
утильсбор
автомобиль
ян хайцеэр
россия
промышленность россии
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Целью регулярного увеличения утильсбора в России является не пополнение бюджета за счет такого налога, а стремление государства стимулировать производство на территории нашей страны. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.На днях в системе "Электронный бюджет" Минфина России появились данные о поступлениях в государственную казну средств, полученных от утильсбора. Сумма составила 310 млрд рублей с начала 2026 года по июль включительно. Это резкий рост: показатель на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тем не менее пока удалось собрать только 20% годового плана.Ряд экспертов утверждают, что рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года, а также с индексацией коэффициентов на 10 – 20% с начала 2026 года.По словам Хайцера, "не всегда существует прямая зависимость между повышением утилизационного сбора и ростом поступлений в бюджет".Он отметил, что любой проданный автомобиль дает пять рабочих мест "и, соответственно, косвенно – в налогах, сборах, акцизах и прочем – государство тоже получает немало средств", при этом главная цель регулярного повышения утильсбора не сводится к пополнению бюджета, хотя мнения у автомобильных специалистов и экономистов разнятся.С конца 2024 года ставки утильсбора были повышены на 80%, а с 2025 года введена обязательная ежегодная индексация на 20%, что будет действовать до 2030 года.Утильсбор – одноразовый экологический налог, который взимается с производителей автомобилей в России, а также импортеров транспортных средств, ввозящих машины в РФ из-за рубежа. Сумма такого налога должна покрывать расходы на переработку и утилизацию транспорта, когда он перестает эксплуатироваться. Полученные средства направляются государством на поддержку отечественного автопрома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мнения, утильсбор, автомобиль, ян хайцеэр, россия, промышленность россии, торговля
Эксперт назвал главный смысл ежегодного повышения утильсбора в России

Главный смысл повышения утильсбора сводится к локализации производства в России – эксперт

07:52 31.08.2026
 
© РИА Новости . Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВвоз подержанных автомобилей
Ввоз подержанных автомобилей - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Татьяна Меель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Целью регулярного увеличения утильсбора в России является не пополнение бюджета за счет такого налога, а стремление государства стимулировать производство на территории нашей страны. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
На днях в системе "Электронный бюджет" Минфина России появились данные о поступлениях в государственную казну средств, полученных от утильсбора. Сумма составила 310 млрд рублей с начала 2026 года по июль включительно. Это резкий рост: показатель на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тем не менее пока удалось собрать только 20% годового плана.
Ряд экспертов утверждают, что рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года, а также с индексацией коэффициентов на 10 – 20% с начала 2026 года.
По словам Хайцера, "не всегда существует прямая зависимость между повышением утилизационного сбора и ростом поступлений в бюджет".
"Повышение утилизационного сбора стимулировало сборку и производство автомобилей на территории нашей страны, то есть локализацию. Количество импортируемых автомобилей снижается. Поэтому, с одной стороны, сумма, поступающая в бюджет, растет. С другой, кто-то отказывается от покупки автомобилей", – прокомментирова Хайцер.
Он отметил, что любой проданный автомобиль дает пять рабочих мест "и, соответственно, косвенно – в налогах, сборах, акцизах и прочем – государство тоже получает немало средств", при этом главная цель регулярного повышения утильсбора не сводится к пополнению бюджета, хотя мнения у автомобильных специалистов и экономистов разнятся.
"Государство определило условие, которое стимулировали бы производство внутри страны. Оно исполняется, мы видим, как эти решения претворяются в жизнь... Поэтому все-таки основная история здесь не в пополнении бюджета, а именно в стимулировании производства на территории России", – подытожил эксперт.
С конца 2024 года ставки утильсбора были повышены на 80%, а с 2025 года введена обязательная ежегодная индексация на 20%, что будет действовать до 2030 года.
Утильсбор – одноразовый экологический налог, который взимается с производителей автомобилей в России, а также импортеров транспортных средств, ввозящих машины в РФ из-за рубежа. Сумма такого налога должна покрывать расходы на переработку и утилизацию транспорта, когда он перестает эксплуатироваться. Полученные средства направляются государством на поддержку отечественного автопрома.
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МненияУтильсборАвтомобильЯн ХайцеэрРоссияПромышленность РоссииТорговля
 
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