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Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде

Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде

Два человека погибли в результате воскресной ракетной атаки ВСУ на объект Ozon в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T21:13

2026-08-31T21:13

2026-08-31T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате воскресной ракетной атаки ВСУ на объект Ozon в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.Накануне под атаку украинских боевиков попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon в Белгороде, работники были эвакуированы, есть пострадавшие, сообщалось ранее.В сообщении подчеркивается, что команда Ozon находится на связи с семьями, оказывает материальную поддержку, организовали и предложили профессиональную психологическую помощь."По пострадавшим: они остаются под присмотром врачей. Желаем им скорейшего выздоровления — материальную и медицинскую помощь также взяли на себя", – указано в сообщении.Сотрудники склада, которые не пострадали, но временно не имеют возможности работать из-за повреждения помещения, получат выплаты, как если бы они ходили на смены в обычном режиме. Уточняется также, что сейчас выдаются только те заказы, которые хранятся в пунктах выдачи, а также принимаются возвраты. Новые заказы в Белгород и область пока по-прежнему не принимаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали склады Ozon в трех регионах России – есть пострадавшиеOzon отключил постоплату заказов в десятках регионов России500 работников эвакуировали из-за атаки БПЛА на склад Ozon в Самарской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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