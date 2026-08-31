Рейтинг@Mail.ru
Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/dvoe-pogibli-pri-raketnoy-atake-na-sklad-ozon-v-belgorode-1158983615.html
Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде
Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде
Два человека погибли в результате воскресной ракетной атаки ВСУ на объект Ozon в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T21:13
2026-08-31T21:42
атаки всу
белгородская область
белгород
обстрелы белгородской области
атака всу на белгород
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431435_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_69f8555fd7c602869ee4008bd626e428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате воскресной ракетной атаки ВСУ на объект Ozon в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.Накануне под атаку украинских боевиков попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon в Белгороде, работники были эвакуированы, есть пострадавшие, сообщалось ранее.В сообщении подчеркивается, что команда Ozon находится на связи с семьями, оказывает материальную поддержку, организовали и предложили профессиональную психологическую помощь."По пострадавшим: они остаются под присмотром врачей. Желаем им скорейшего выздоровления — материальную и медицинскую помощь также взяли на себя", – указано в сообщении.Сотрудники склада, которые не пострадали, но временно не имеют возможности работать из-за повреждения помещения, получат выплаты, как если бы они ходили на смены в обычном режиме. Уточняется также, что сейчас выдаются только те заказы, которые хранятся в пунктах выдачи, а также принимаются возвраты. Новые заказы в Белгород и область пока по-прежнему не принимаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали склады Ozon в трех регионах России – есть пострадавшиеOzon отключил постоплату заказов в десятках регионов России500 работников эвакуировали из-за атаки БПЛА на склад Ozon в Самарской области
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431435_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_885fae16e65eaea15b72b82865dc67f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, белгородская область, белгород, обстрелы белгородской области, атака всу на белгород, новости сво
Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде

Двое погибли при воскресной ракетной атаке на склад в Белгороде – Ozon

21:13 31.08.2026 (обновлено: 21:42 31.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате воскресной ракетной атаки ВСУ на объект Ozon в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Накануне под атаку украинских боевиков попали сортировочный центр и хаб доставки Оzon в Белгороде, работники были эвакуированы, есть пострадавшие, сообщалось ранее.
"К огромному сожалению, в результате вчерашней ракетной атаки на наш объект в Белгороде погибли два человека", – констатировали в компании.
В сообщении подчеркивается, что команда Ozon находится на связи с семьями, оказывает материальную поддержку, организовали и предложили профессиональную психологическую помощь.
"По пострадавшим: они остаются под присмотром врачей. Желаем им скорейшего выздоровления — материальную и медицинскую помощь также взяли на себя", – указано в сообщении.
Сотрудники склада, которые не пострадали, но временно не имеют возможности работать из-за повреждения помещения, получат выплаты, как если бы они ходили на смены в обычном режиме.
Уточняется также, что сейчас выдаются только те заказы, которые хранятся в пунктах выдачи, а также принимаются возвраты. Новые заказы в Белгород и область пока по-прежнему не принимаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали склады Ozon в трех регионах России – есть пострадавшие
Ozon отключил постоплату заказов в десятках регионов России
500 работников эвакуировали из-за атаки БПЛА на склад Ozon в Самарской области
Атаки ВСУБелгородская областьБелгородОбстрелы Белгородской областиАтака ВСУ на БелгородНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:21В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
22:09Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник
21:45В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
21:39В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
21:21Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году
21:13Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде
21:07Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение
20:59Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым
20:58Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области
20:42Путин встретился с президентом Узбекистана
20:33180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
20:20В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
20:08"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
20:02Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
19:57ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
19:50Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять
19:41В Ялте назначили нового замглавы администрации
19:38Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
19:31Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование
Лента новостейМолния