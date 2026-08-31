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Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
Двоих россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ, задержали в Крыму. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T09:55
2026-08-31T09:55
2026-08-31T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Двоих россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ, задержали в Крыму. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.В ведомстве отметили, что фигуранты были завербованы через мессенджер сотрудником сил специальных операций ВСУ. Задержанные передавали ему сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны России, передвижениях военной техники.Также злоумышленники распространяли в интернете проукраинские националистические материалы и организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранты дали признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, антитеррор, видео
Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
Двоих крымчан задержали за организацию схронов с бомбами для терактов
09:55 31.08.2026 (обновлено: 11:35 31.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Двоих россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ, задержали в Крыму. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность граждан России 1968 и 1974 годов рождения, причастных к деятельности спецслужб Украины", – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В ведомстве отметили, что фигуранты были завербованы через мессенджер сотрудником сил специальных операций ВСУ. Задержанные передавали ему сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны России, передвижениях военной техники.
Также злоумышленники распространяли в интернете проукраинские националистические материалы и организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России. B ходе обысков у них изъяты четыре СВУ общей массой взрывчатого вещества иностранного производства более пяти килограммов, а также телефонный аппарат, содержащий переписку с куратором", – добавили в ЦОС.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранты дали признательные показания.
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