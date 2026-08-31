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Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ

Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Делали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ

Двоих россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ, задержали в Крыму. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T09:55

2026-08-31T09:55

2026-08-31T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Двоих россиян, передававших спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ, задержали в Крыму. Также злоумышленники организовывали схроны с взрывчаткой для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.В ведомстве отметили, что фигуранты были завербованы через мессенджер сотрудником сил специальных операций ВСУ. Задержанные передавали ему сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны России, передвижениях военной техники.Также злоумышленники распространяли в интернете проукраинские националистические материалы и организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранты дали признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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