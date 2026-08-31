https://crimea.ria.ru/20260831/chislo-zhertv-navodneniya-v-nepale-prevysilo-900-chelovek-1158945571.html
Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T08:27
2026-08-31T08:27
2026-08-31T08:27
непал
новости
наводнение
происшествия
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158827117_210:0:1627:797_1920x0_80_0_0_dcd1cf3ce1afbb0d41c6fa69bb46cde1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.Пропавшими без вести остаются около 4200 человек, в их числе 592 гражданина других стран.По меньшей мере 933 человека, как предполагается, оказались заблокированными в тоннелях гидротехнических объектов.Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260830/chislo-zhertv-tragedii-s-paromom-u-kipra-vozroslo-1158939516.html
непал
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158827117_387:0:1450:797_1920x0_80_0_0_8ba2264c8dacabb9d9f32895b6fd5832.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, новости, наводнение, происшествия, в мире
Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
В Непале в результате наводнения погибли уже 903 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
"Число погибших возросло до 903", – говорится в сообщении
Пропавшими без вести остаются около 4200 человек, в их числе 592 гражданина других стран.
По меньшей мере 933 человека, как предполагается, оказались заблокированными в тоннелях гидротехнических объектов.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.