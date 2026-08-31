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Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T08:27
2026-08-31T08:27
непал
новости
наводнение
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.Пропавшими без вести остаются около 4200 человек, в их числе 592 гражданина других стран.По меньшей мере 933 человека, как предполагается, оказались заблокированными в тоннелях гидротехнических объектов.Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260830/chislo-zhertv-tragedii-s-paromom-u-kipra-vozroslo-1158939516.html
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РИА Новости Крым
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непал, новости, наводнение, происшествия, в мире
Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

В Непале в результате наводнения погибли уже 903 человека

08:27 31.08.2026
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
"Число погибших возросло до 903", – говорится в сообщении
Пропавшими без вести остаются около 4200 человек, в их числе 592 гражданина других стран.
По меньшей мере 933 человека, как предполагается, оказались заблокированными в тоннелях гидротехнических объектов.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.
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