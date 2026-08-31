https://crimea.ria.ru/20260831/chislo-zhertv-navodneniya-v-nepale-prevysilo-900-chelovek-1158945571.html

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T08:27

2026-08-31T08:27

2026-08-31T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате наводнения в Непале на превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.Пропавшими без вести остаются около 4200 человек, в их числе 592 гражданина других стран.По меньшей мере 933 человека, как предполагается, оказались заблокированными в тоннелях гидротехнических объектов.Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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непал

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, новости, наводнение, происшествия, в мире