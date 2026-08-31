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Будет ли Европа воевать с Россией
Будет ли Европа воевать с Россией - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Будет ли Европа воевать с Россией
Европейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T15:40
2026-08-31T15:40
2026-08-31T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Европейские элиты постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и призывают активно к этому готовиться, но в реальности напасть на ядерную державу у них не хватит духу. Такое мнение высказал финский журналист, военкор и общественный деятель Кости Хейсканен в пресс-центре РИА Новости Крым.В то же время России не стоит полностью исключать такой вариант развития событий, считает журналист, поскольку сейчас Украина всеми силами старается втянуть в конфликт как можно больше стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФУкраина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракетыЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам
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мнения, финляндия, новости, россия, пресс-центр, европа, кости хейсканен
Будет ли Европа воевать с Россией
У Европы не хватит духу напрямую воевать с Россией – финский журналист