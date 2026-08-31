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Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и другими регионами России, а также над Черным морем за ночь уничтожены 239 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T09:03

2026-08-31T09:03

2026-08-31T09:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России, а также над Черным морем за ночь уничтожены 239 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Накануне в течение дня средства ПВО уничтожили над Крымом и еще шестью регионами РФ 54 вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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