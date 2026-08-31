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Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и другими регионами России, а также над Черным морем за ночь уничтожены 239 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T09:03
2026-08-31T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России, а также над Черным морем за ночь уничтожены 239 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Накануне в течение дня средства ПВО уничтожили над Крымом и еще шестью регионами РФ 54 вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и другими регионами РФ за ночь сбиты 239 украинских беспилотников
09:03 31.08.2026 (обновлено: 09:07 31.08.2026)