https://crimea.ria.ru/20260831/bespilotniki-kak-obyazatelnaya-distsiplina-v-vuzakh-novshestvo-otsenili-v-krymu-1158831371.html

Беспилотники как обязательная дисциплина в вузах: новшество оценили в Крыму

Беспилотники как обязательная дисциплина в вузах: новшество оценили в Крыму - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Беспилотники как обязательная дисциплина в вузах: новшество оценили в Крыму

Введение обязательного учебного модуля по беспилотным системам во всех транспортных вузах России – очень своевременное решение, учитывая популярность этой... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T06:44

2026-08-31T06:44

2026-08-31T07:48

мнения

беспилотник (бпла, дрон)

наука и технологии

образование в россии

высшее образование

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1d/1158074680_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4f8f56ca9ea8ee351a6ab1a6ba9e998.jpg

В Крыму оценили введение учебного модуля в вузах по беспилотникам В Крыму оценили введение учебного модуля в вузах по беспилотникам audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Введение обязательного учебного модуля по беспилотным системам во всех транспортных вузах России – очень своевременное решение, учитывая популярность этой значимой для страны отрасли и заинтересованность в обучении в этой сфере молодежи именно сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков.Ранее в Минтрансе сообщили, что с 1 сентября 2026 года во всех транспортных вузах России будет введен учебный модуль по беспилотным системам, единый для всех обучающихся. По данным ведомства, потребность страны только в специалистах по беспилотным авиационным системам составляет 355 тысяч человек, которые должны быть подготовлены к 2030 году.Комментируя эту новость, гость эфира напомнил, что еще весной 2024 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, сообщил, что в России к 2030 году будет подготовлено около 1 миллиона специалистов в сфере беспилотной авиации.По его словам, беспилотные технологии продолжат стремительно развиваться, это перспективное направление следует рассматривать как отдельную наукоемкую отрасль робототехники. А потому чем больше в нее будут вовлекать людей, молодежь, в том числе обучая операторов дронов, тем больше появится узкопрофильных специалистов, которые станут совершенствовать технологии по всей стране, считает Зиньков.Такой подход он сравнил с массовым обучением водителей в автошколах. "Тем больше будет ребят, которые поймут, их это история или нет. И те, кто поймут, что их, смогут уйти в нее углубленно и развивать внутри страны технологии. Я считаю, что это очень важно", – сказал собеседник.В очередной раз в истории России военная сфера дала импульс развитию новых технологий для гражданских отраслей, где их примирение не менее востребовано и даже более обширно, отметил Зиньков.А это значит, что улучшение автоматизации дронов и формирование новых направлений их использования является теперь первоочередной задачей на годы вперед, и очень важно, чтобы участвовать во всем этом стремилась молодежь, и ее интерес нужно подпитывать, добавил спикер."Сейчас даже у детей интерес возникает, потому что эта технология стала доступней, максимально охватила рынок, и не только с точки зрения дронов как самолетов каких-то маленьких. Разные роботизированные системы есть, в том числе маленькие. У нас и сейчас пылесосы беспилотные дома ходят. И Яндекс-доставка ездит – станции беспилотные. И, я думаю, дроны скоро будут и летать, перевозка будет. Люди видят это, дети видят, многим интересно, и они начинают изучать механизмы, вовлекаться в эту тему. Поэтому и подготовка сейчас ребят важна", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологийРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПутин: беспилотные системы России являются передовыми в мире

https://crimea.ria.ru/20260226/v-krymu-gotovyat-spetsialistov-v-oblasti-bespilotnoy-aviatsii--1153499968.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, беспилотник (бпла, дрон), наука и технологии, образование в россии, высшее образование