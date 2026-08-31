https://crimea.ria.ru/20260831/ameriku-ozhidaet-prodovolstvennyy-shok-iz-za-irana-i-ukrainy-1158945173.html

Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины

Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины

Америку ожидает продовольственный шок вследствие войны с Ираном, нарушения морской логистики на Украине и ряда внутренних проблем. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T07:28

2026-08-31T07:28

2026-08-31T07:39

сша

мнения

малек дудаков

иран

украина

инфляция

кризис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Америку ожидает продовольственный шок вследствие войны с Ираном, нарушения морской логистики на Украине и ряда внутренних проблем. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Как отметил политолог, во многих штатах цены на дизель превышает $7 за галлон. Удобрения с начала военной кампании против Ирана подорожали вдвое. При этом урожай в США в этом году обещает стать минимальным с 1919 года.В опросах более 80% американцев оценивают ситуацию с инфляцией как критическую. На этом фоне рейтинги президента Дональда Трампа и Республиканской партии продолжают падать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнениеНовый транш военной помощи Киеву лишь продлит страдания украинцев – МИДТретья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем

сша

иран

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мнения, малек дудаков, иран, украина, инфляция, кризис