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Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины - РИА Новости Крым, 31.08.2026
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Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
Америку ожидает продовольственный шок вследствие войны с Ираном, нарушения морской логистики на Украине и ряда внутренних проблем. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T07:28
2026-08-31T07:39
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малек дудаков
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Америку ожидает продовольственный шок вследствие войны с Ираном, нарушения морской логистики на Украине и ряда внутренних проблем. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Как отметил политолог, во многих штатах цены на дизель превышает $7 за галлон. Удобрения с начала военной кампании против Ирана подорожали вдвое. При этом урожай в США в этом году обещает стать минимальным с 1919 года.В опросах более 80% американцев оценивают ситуацию с инфляцией как критическую. На этом фоне рейтинги президента Дональда Трампа и Республиканской партии продолжают падать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнениеНовый транш военной помощи Киеву лишь продлит страдания украинцев – МИДТретья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем
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сша, мнения, малек дудаков, иран, украина, инфляция, кризис
Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины

США грозит взлет продуктовой инфляции из-за Ирана и Украины и внутренних проблем – эксперт

07:28 31.08.2026 (обновлено: 07:39 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция художника Дэвид Датуна перед зданием Трамп-тауэр в Нью-Йорке
Скульптурная композиция художника Дэвид Датуна перед зданием Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Америку ожидает продовольственный шок вследствие войны с Ираном, нарушения морской логистики на Украине и ряда внутренних проблем. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Война в Иране, перекрытие Ормузского пролива и прекращение зернового коридора из Украины грозят вызвать настоящую инфляционную волну. Стоимость зерновых культур и пшеницы уже подскочила до рекордных значений за три года. Ситуация усугубляется кризисом с дефицитом дизеля и удобрений", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
Как отметил политолог, во многих штатах цены на дизель превышает $7 за галлон. Удобрения с начала военной кампании против Ирана подорожали вдвое. При этом урожай в США в этом году обещает стать минимальным с 1919 года.

"Цены на говядину за год выросли примерно на 20%, на многие фрукты и овощи – на 15%. При этом осенью и зимой может ощущаться отложенный эффект, который повлиял на посевную кампанию. На Уолл-Стрит ожидают взлета продуктовой инфляции до 5% и выше. В начале 2026 она была лишь 2-3%", – добавил Дудаков.

В опросах более 80% американцев оценивают ситуацию с инфляцией как критическую. На этом фоне рейтинги президента Дональда Трампа и Республиканской партии продолжают падать.
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СШАМненияМалек ДудаковИранУкраинаИнфляцияКризис
 
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