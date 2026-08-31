https://crimea.ria.ru/20260831/Vechno-molodaya-ledi-Di-60-let-so-dnya-rozhdeniya-printsessy-Diany-1119738517.html

Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы

Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы - РИА Новости Крым, 31.08.2026

Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы

Ее любили миллионы по всему миру. Для них она была просто "леди Ди", без титулов и пафоса. РИА Новости Крым, 31.08.2026

2026-08-31T08:52

2026-08-31T08:52

2026-08-31T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Ее любили миллионы по всему миру. Для них она была просто "леди Ди", без титулов и пафоса. Ее терпела королевская семья. А она терпела многолетний "брак втроем" и все побочные эффекты жизни во дворце – сначала ради любимого мужа, потом ради детей.На их с Чарльзом свадьбе они стали первой четой из Букингемского дворца, которая целовалась прилюдно – тогда такое было не принято. А они показывали свои чувства всем и были, как говорила сама Ди, очень счастливы. Буквально первые пару лет. Потом в их жизни появилась Камилла – давняя любовница Чарльза. А Диана стала послом доброй воли, чтобы помогать людям. Такой ее и запомнили – красивой, молодой (она погибла в 36), открытой и простой. По-английски простой, разумеется. Сдержанно. Она погибла 29 лет назад, 31 августа 1997 года, прошло почти тридцать лет. Известные и не очень фото принцессы Дианы – в фотоленте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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в мире, новости, визуал, великобритания, звезды и судьбы