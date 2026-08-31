Вечно молодая леди Ди – к годовщине смерти принцессы Дианы
Годовщина смерти принцессы Дианы
© AFPДиана Фрэнсис Спенсер. 1988 год
© AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Ее любили миллионы по всему миру. Для них она была просто "леди Ди", без титулов и пафоса.
Ее терпела королевская семья. А она терпела многолетний "брак втроем" и все побочные эффекты жизни во дворце – сначала ради любимого мужа, потом ради детей.
На их с Чарльзом свадьбе они стали первой четой из Букингемского дворца, которая целовалась прилюдно – тогда такое было не принято. А они показывали свои чувства всем и были, как говорила сама Ди, очень счастливы.
Буквально первые пару лет. Потом в их жизни появилась Камилла – давняя любовница Чарльза. А Диана стала послом доброй воли, чтобы помогать людям.
Такой ее и запомнили – красивой, молодой (она погибла в 36), открытой и простой. По-английски простой, разумеется. Сдержанно.
Она погибла 29 лет назад, 31 августа 1997 года, прошло почти тридцать лет. Известные и не очень фото принцессы Дианы – в фотоленте РИА Новости Крым.
© POOL / AFP29 июля 1981 года. Чарльз, принц Уэльский, целует свою жену, леди Диану, на балконе Букингемского дворца перед огромной толпой после свадьбы в соборе Святого Павла
1 из 14
29 июля 1981 года. Чарльз, принц Уэльский, целует свою жену, леди Диану, на балконе Букингемского дворца перед огромной толпой после свадьбы в соборе Святого Павла
© POOL / AFP
© AFP8 марта 1982 года, Лондон. Принцесса Уэльская Диана и актриса Элизабет Тейлор.
2 из 14
8 марта 1982 года, Лондон. Принцесса Уэльская Диана и актриса Элизабет Тейлор.
© AFP
© AP Photo16 сентября 1984 года. Принц и принцесса Уэльские покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне со своим новорожденным сыном, принцем Гарри.
3 из 14
16 сентября 1984 года. Принц и принцесса Уэльские покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне со своим новорожденным сыном, принцем Гарри.
© AP Photo
© AP Photo/Martin Cleaver, File4 августа 1987 года. Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Великобритании Елизавета II у здания Кларенс-хауса в Лондоне.
4 из 14
4 августа 1987 года. Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Великобритании Елизавета II у здания Кларенс-хауса в Лондоне.
© AP Photo/Martin Cleaver, File
© AFP/PATRICK RIVIERE27 января 1988 года. Принцесса Уэльская Диана в парке Футскрей в пригороде Мельбурна.
5 из 14
27 января 1988 года. Принцесса Уэльская Диана в парке Футскрей в пригороде Мельбурна.
© AFP/PATRICK RIVIERE
© AP Photo, FILE28 июня 1989 года. Принцесса Уэльская Диана в белом платье обгоняет всех во время забега мам на спортивном празднике в школе Уэтерби, где учится ее сын принц Уильям.
6 из 14
28 июня 1989 года. Принцесса Уэльская Диана в белом платье обгоняет всех во время забега мам на спортивном празднике в школе Уэтерби, где учится ее сын принц Уильям.
© AP Photo, FILE
© AFP/KAZUHIRO NOGI 5 ноября 1989 года. Принц и принцесса Уэльские в Индонезии. Чарльз и Диана официально развелись в августе 1996 года, перед этим три года прожив раздельно, но появляясь на публике вместе. Но уже задолго до этого в их браке начались проблемы.
7 из 14
5 ноября 1989 года. Принц и принцесса Уэльские в Индонезии. Чарльз и Диана официально развелись в августе 1996 года, перед этим три года прожив раздельно, но появляясь на публике вместе. Но уже задолго до этого в их браке начались проблемы.
© AFP/KAZUHIRO NOGI
© AFP/KRAIPIT PHANVUT6 ноября 1989 г. Принцесса Уэльская Диана беседует с детьми во время посещения международной британской школы в Джакарте.
8 из 14
6 ноября 1989 г. Принцесса Уэльская Диана беседует с детьми во время посещения международной британской школы в Джакарте.
© AFP/KRAIPIT PHANVUT
© AFP/PHOTO DOUGLAS E. CURRAN11 февраля 1992 года. Принцесса Уэльская Диана позирует фотографу в Тадж-Махале.
9 из 14
11 февраля 1992 года. Принцесса Уэльская Диана позирует фотографу в Тадж-Махале.
© AFP/PHOTO DOUGLAS E. CURRAN
© AFP/RAVEENDRAN15 февраля 1992 года. Принцесса Уэльская Диана слушает старшую монахиню миссионеров милосердия в доме матери Терезы в Калькутте.
10 из 14
15 февраля 1992 года. Принцесса Уэльская Диана слушает старшую монахиню миссионеров милосердия в доме матери Терезы в Калькутте.
© AFP/RAVEENDRAN
© AFP PAUL J. RICHARDS 3 января 1993 года. Принцесса Диана в отпуске со своими сыновьями Уильямом и Гарри
11 из 14
3 января 1993 года. Принцесса Диана в отпуске со своими сыновьями Уильямом и Гарри
© AFP PAUL J. RICHARDS
© AP Photo/John Gaps III6 сентября 1997 года. Гроб с телом принцессы Дианы доставлен в Вестминстерское аббатство.
12 из 14
6 сентября 1997 года. Гроб с телом принцессы Дианы доставлен в Вестминстерское аббатство.
© AP Photo/John Gaps III
© AP Photo/Cathal McNaughton/Pool8 октября 2007 года. Члены присяжных и судебные должностные лица по делу о смерти принцессы Уэльской Дианы и Доди Аль Файед входят в туннель Пон-де-л'Альма в Париже, где 10 лет назад Mercedes, в которой ехала пара, потерпела крушение.
13 из 14
8 октября 2007 года. Члены присяжных и судебные должностные лица по делу о смерти принцессы Уэльской Дианы и Доди Аль Файед входят в туннель Пон-де-л'Альма в Париже, где 10 лет назад Mercedes, в которой ехала пара, потерпела крушение.
© AP Photo/Cathal McNaughton/Pool
© AP Photo/Lefteris Pitarakis31 августа 2007 года. Поклонник принцессы Дианы Джон Лоури (в центре), который приезжал в Кенсингтонский дворец в течение 10 лет в день гибели принцессы, во время поминальной службы у дворца.
14 из 14
31 августа 2007 года. Поклонник принцессы Дианы Джон Лоури (в центре), который приезжал в Кенсингтонский дворец в течение 10 лет в день гибели принцессы, во время поминальной службы у дворца.
© AP Photo/Lefteris Pitarakis
1 из 14
29 июля 1981 года. Чарльз, принц Уэльский, целует свою жену, леди Диану, на балконе Букингемского дворца перед огромной толпой после свадьбы в соборе Святого Павла
© POOL / AFP
2 из 14
8 марта 1982 года, Лондон. Принцесса Уэльская Диана и актриса Элизабет Тейлор.
© AFP
3 из 14
16 сентября 1984 года. Принц и принцесса Уэльские покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне со своим новорожденным сыном, принцем Гарри.
© AP Photo
4 из 14
4 августа 1987 года. Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Великобритании Елизавета II у здания Кларенс-хауса в Лондоне.
© AP Photo/Martin Cleaver, File
5 из 14
27 января 1988 года. Принцесса Уэльская Диана в парке Футскрей в пригороде Мельбурна.
© AFP/PATRICK RIVIERE
6 из 14
28 июня 1989 года. Принцесса Уэльская Диана в белом платье обгоняет всех во время забега мам на спортивном празднике в школе Уэтерби, где учится ее сын принц Уильям.
© AP Photo, FILE
7 из 14
5 ноября 1989 года. Принц и принцесса Уэльские в Индонезии. Чарльз и Диана официально развелись в августе 1996 года, перед этим три года прожив раздельно, но появляясь на публике вместе. Но уже задолго до этого в их браке начались проблемы.
© AFP/KAZUHIRO NOGI
8 из 14
6 ноября 1989 г. Принцесса Уэльская Диана беседует с детьми во время посещения международной британской школы в Джакарте.
© AFP/KRAIPIT PHANVUT
9 из 14
11 февраля 1992 года. Принцесса Уэльская Диана позирует фотографу в Тадж-Махале.
© AFP/PHOTO DOUGLAS E. CURRAN
10 из 14
15 февраля 1992 года. Принцесса Уэльская Диана слушает старшую монахиню миссионеров милосердия в доме матери Терезы в Калькутте.
© AFP/RAVEENDRAN
11 из 14
3 января 1993 года. Принцесса Диана в отпуске со своими сыновьями Уильямом и Гарри
© AFP PAUL J. RICHARDS
12 из 14
6 сентября 1997 года. Гроб с телом принцессы Дианы доставлен в Вестминстерское аббатство.
© AP Photo/John Gaps III
13 из 14
8 октября 2007 года. Члены присяжных и судебные должностные лица по делу о смерти принцессы Уэльской Дианы и Доди Аль Файед входят в туннель Пон-де-л'Альма в Париже, где 10 лет назад Mercedes, в которой ехала пара, потерпела крушение.
© AP Photo/Cathal McNaughton/Pool
14 из 14
31 августа 2007 года. Поклонник принцессы Дианы Джон Лоури (в центре), который приезжал в Кенсингтонский дворец в течение 10 лет в день гибели принцессы, во время поминальной службы у дворца.
© AP Photo/Lefteris Pitarakis