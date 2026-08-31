Рейтинг@Mail.ru
180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день - РИА Новости Крым, 31.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260831/180-dronov-vsu-sbili-nad-krymom-i-regionami-rf-za-den-1158981598.html
180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день - РИА Новости Крым, 31.08.2026
180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
180 вражеских беспилотников уничтожены в течение дня в понедельник над Крымом, черноморской акваторией и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T20:33
2026-08-31T20:33
министерство обороны рф
новости сво
россия
крым
атаки всу
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a984442961ef36809e86693c7c67ac8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. 180 вражеских беспилотников уничтожены в течение дня в понедельник над Крымом, черноморской акваторией и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.За минувшие сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников, сообщали в Министерстве обороны России ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить свой бизнес от последствий прилетов БПЛА с помощью страховки?Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РоссииЗа день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_28e192888dbba64f6b2f2387aba315a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, россия, крым, атаки всу, атаки всу на крым
180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день

Минобороны: над Крымом и другими регионами РФ за день сбиты 180 дронов ВСУ

20:33 31.08.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
МОГ
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. 180 вражеских беспилотников уничтожены в течение дня в понедельник над Крымом, черноморской акваторией и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
За минувшие сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников, сообщали в Министерстве обороны России ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как защитить свой бизнес от последствий прилетов БПЛА с помощью страховки?
Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
 
Министерство обороны РФНовости СВОРоссияКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Путин в Киргизии и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:21В Севастополе студенты-медики получат доплату к стипендии
22:09Топливо в Севастополе – где и по какой цене будут заправлять во вторник
21:45В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
21:39В Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компании
21:21Развитие российского автопрома: чего ожидать к 2035 году
21:13Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде
21:07Украину к зиме будет не узнать: к чему готовится армия России – мнение
20:59Товарооброт и выборы в Казахстане: Путин встретился с Токаевым
20:58Склад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области
20:42Путин встретился с президентом Узбекистана
20:33180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
20:20В Севастополе дополнительно выделили 100 млн на "школьные" выплаты
20:08"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
20:02Решатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнение
19:57ВС РФ поразили в Киеве места сборки и хранения дронов
19:50Взрывы в бухтах Севастополя – в городе до ночи будут стрелять
19:41В Ялте назначили нового замглавы администрации
19:38Громкие звуки в Ялте – гостей и жителей курорта просят не паниковать
19:31Участники СВО смогут повторно получить бесплатное образование
Лента новостейМолния