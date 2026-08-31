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180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день - РИА Новости Крым, 31.08.2026
180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
180 вражеских беспилотников уничтожены в течение дня в понедельник над Крымом, черноморской акваторией и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 31.08.2026
2026-08-31T20:33
2026-08-31T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. 180 вражеских беспилотников уничтожены в течение дня в понедельник над Крымом, черноморской акваторией и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.За минувшие сутки над регионами РФ средства российской ПВО сбили семь авиабомб и 766 беспилотников, сообщали в Министерстве обороны России ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить свой бизнес от последствий прилетов БПЛА с помощью страховки?Более 230 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами РоссииЗа день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
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180 дронов ВСУ сбили над Крымом и регионами РФ за день
Минобороны: над Крымом и другими регионами РФ за день сбиты 180 дронов ВСУ