https://crimea.ria.ru/20260830/zhertvami-intsidenta-s-paromom-u-kipra-stali-minimum-6-chelovek-spaseny-172-1158937048.html
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172
Не менее шести человек погибли в результате инцидента с тонущим у берегов Кипра паромом, спасены 172 пассажира, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T15:47
2026-08-30T15:47
2026-08-30T15:49
турция
происшествия
новости
судоходство
в мире
средиземное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1e/1158937167_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9e702c113902ee6563e78a0e726eec2e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Не менее шести человек погибли в результате инцидента с тонущим у берегов Кипра паромом, спасены 172 пассажира, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.Поисково-спасательная операция продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260830/passazhirskiy-parom-tonet-u-beregov-kipra--na-bortu-267-chelovek-1158935879.html
турция
средиземное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1e/1158937167_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_df2eb055122cc5d643dad70180705165.png
Паром перевернулся у берегов Северного Кипра
Паром с пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра
2026-08-30T15:47
true
PT0M09S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, происшествия, новости, судоходство, в мире, средиземное море
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек - спасены 172
15:47 30.08.2026 (обновлено: 15:49 30.08.2026)