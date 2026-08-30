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Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172 - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172
Не менее шести человек погибли в результате инцидента с тонущим у берегов Кипра паромом, спасены 172 пассажира, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T15:47
2026-08-30T15:49
турция
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Не менее шести человек погибли в результате инцидента с тонущим у берегов Кипра паромом, спасены 172 пассажира, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.Поисково-спасательная операция продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260830/passazhirskiy-parom-tonet-u-beregov-kipra--na-bortu-267-chelovek-1158935879.html
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Паром перевернулся у берегов Северного Кипра
Паром с пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра
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турция, происшествия, новости, судоходство, в мире, средиземное море
Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек, спасены 172

Жертвами инцидента с паромом у Кипра стали минимум 6 человек - спасены 172

15:47 30.08.2026 (обновлено: 15:49 30.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Не менее шести человек погибли в результате инцидента с тонущим у берегов Кипра паромом, спасены 172 пассажира, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.
Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.
"В результате инцидента на пароме с 267 людьми на борту погибли шесть человек, спасены 172", - сказал Устель журналистам на брифинге.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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14:12
Пассажирский паром тонет у берегов Кипра – на борту 267 человек
 
ТурцияПроисшествияНовостиСудоходствоВ миреСредиземное море
 
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