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За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.08.2026
За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО за день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России

21:02 30.08.2026 (обновлено: 21:04 30.08.2026)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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