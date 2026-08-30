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За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.08.2026
За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T21:02
2026-08-30T21:02
2026-08-30T21:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщило в воскресенье Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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За день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за день сбили 54 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
21:02 30.08.2026 (обновлено: 21:04 30.08.2026)