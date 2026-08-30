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Взрывы в Севастополе – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 30.08.2026
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
В Севастополе до позднего вечера воскресенья будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T20:21
2026-08-30T20:21
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера воскресенья будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоежаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, в этой связи будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул он.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости севастополя, крым, новости крыма
Взрывы в Севастополе – военные проводят учения

Флот в Севастополе проводит учения со взрывами – Развожаев

20:21 30.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера воскресенья будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоежаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – предупредил Развожаев в своем канале в МАКС.
В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, в этой связи будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул он.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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