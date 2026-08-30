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Взрывы в Севастополе – военные проводят учения

Взрывы в Севастополе – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 30.08.2026

Взрывы в Севастополе – военные проводят учения

В Севастополе до позднего вечера воскресенья будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T20:21

2026-08-30T20:21

2026-08-30T20:21

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера воскресенья будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развоежаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, в этой связи будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул он.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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