https://crimea.ria.ru/20260830/vsu-v-den-shakhtera-atakovali-shakhtu-v-lnr--pogibla-sotrudnitsa-1158934676.html

ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница

ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница - РИА Новости Крым, 30.08.2026

ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница

ВСУ в День шахтера атаковали шахту "Дуванная" в Луганской Народной Республике, погибла женщина. Об этом сообщил глава региона леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T13:25

2026-08-30T13:25

2026-08-30T13:25

леонид пасечник

новости

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

луганская народная республика (лнр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ в День шахтера атаковали шахту "Дуванная" в Луганской Народной Республике, погибла женщина. Об этом сообщил глава региона леонид Пасечник.Губернатор выразил уверенность, что день и место удара выбраны боевиками киевского режима не случайно."Киевская хунта уже давно, не стесняясь, демонстрирует свое лицо – государства-террориста. Такая прицельная атака – их пренебрежение к славной истории Донбасса, трудовым подвигам шахтеров и всему, что связано с нашей историей", – убежден глава республики.Также за прошедшие сутки, по его данным, ВСУ атаковали легковой автомобиль в Кременной, ранена семейная пара. В Белокуракино на придомовой территории от удара БПЛА пострадал местный житель. В Брянке вражеский беспилотник ударил по АЗС, ранения получили две женщины.Всего за сутки под ударами врага оказались восемь муниципалитетов. Повреждения получили автомобили, частные дома, промзона и коммунальная инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – СтахановМассированная атака на ЛНР – двое погибли и девять человек раненыБоевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), происшествия