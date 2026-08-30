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ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница
ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница - РИА Новости Крым, 30.08.2026
ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница
ВСУ в День шахтера атаковали шахту "Дуванная" в Луганской Народной Республике, погибла женщина. Об этом сообщил глава региона леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T13:25
2026-08-30T13:25
леонид пасечник
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
луганская народная республика (лнр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ в День шахтера атаковали шахту "Дуванная" в Луганской Народной Республике, погибла женщина. Об этом сообщил глава региона леонид Пасечник.Губернатор выразил уверенность, что день и место удара выбраны боевиками киевского режима не случайно."Киевская хунта уже давно, не стесняясь, демонстрирует свое лицо – государства-террориста. Такая прицельная атака – их пренебрежение к славной истории Донбасса, трудовым подвигам шахтеров и всему, что связано с нашей историей", – убежден глава республики.Также за прошедшие сутки, по его данным, ВСУ атаковали легковой автомобиль в Кременной, ранена семейная пара. В Белокуракино на придомовой территории от удара БПЛА пострадал местный житель. В Брянке вражеский беспилотник ударил по АЗС, ранения получили две женщины.Всего за сутки под ударами врага оказались восемь муниципалитетов. Повреждения получили автомобили, частные дома, промзона и коммунальная инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – СтахановМассированная атака на ЛНР – двое погибли и девять человек раненыБоевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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леонид пасечник, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), происшествия
ВСУ в День шахтера атаковали шахту в ЛНР – погибла сотрудница

При ударе ВСУ по шахте в ЛНР погибла ламповщица – Пасечник

13:25 30.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ в День шахтера атаковали шахту "Дуванная" в Луганской Народной Республике, погибла женщина. Об этом сообщил глава региона леонид Пасечник.

"Сегодня, в День шахтера, атакована шахта "Дуванная" в Краснодонском муниципальном округе. Шахта законсервирована, ее деятельность поддерживают работники государственного унитарного предприятия ЛНР "ГУРШ". Одна из них – ламповщица, к большому горю, погибла", – написал Пасечник в своем канале в МАКС.

Губернатор выразил уверенность, что день и место удара выбраны боевиками киевского режима не случайно.
"Киевская хунта уже давно, не стесняясь, демонстрирует свое лицо – государства-террориста. Такая прицельная атака – их пренебрежение к славной истории Донбасса, трудовым подвигам шахтеров и всему, что связано с нашей историей", – убежден глава республики.
Также за прошедшие сутки, по его данным, ВСУ атаковали легковой автомобиль в Кременной, ранена семейная пара. В Белокуракино на придомовой территории от удара БПЛА пострадал местный житель. В Брянке вражеский беспилотник ударил по АЗС, ранения получили две женщины.
Всего за сутки под ударами врага оказались восемь муниципалитетов. Повреждения получили автомобили, частные дома, промзона и коммунальная инфраструктура.
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Леонид ПасечникНовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Луганская Народная Республика (ЛНР)Происшествия
 
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