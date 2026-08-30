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ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области
ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026
ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области
Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России.В течение дня Вооруженные силы РФ продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, украина, удары по украине, новости сво
ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области

ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области

17:58 30.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России.
В течение дня Вооруженные силы РФ продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности", - говорится в сообщении.
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