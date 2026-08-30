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ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области

ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области - РИА Новости Крым, 30.08.2026

ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области

Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T17:58

2026-08-30T17:58

2026-08-30T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России.В течение дня Вооруженные силы РФ продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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