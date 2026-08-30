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ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве
ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве - РИА Новости Крым, 30.08.2026
ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве
Вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками в Киеве, а также комбинат асбестоцементных изделий. Об этом сообщили в воскресенье... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T10:31
2026-08-30T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками в Киеве, а также комбинат асбестоцементных изделий. Об этом сообщили в воскресенье утром в Минобороны России.Ударными беспилотниками в Киеве поражено промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании "Умные боеприпасы", производящей беспилотники и боеприпасы к ним."В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", – добавили в МО.Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны, сообщали ранее подконтрольные киевскому режиму местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфьРоссийские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра
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удары по украине, украина, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве

Минобороны: ВС РФ поразили ночными ударами склады с беспилотниками в Киеве

10:31 30.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками в Киеве, а также комбинат асбестоцементных изделий. Об этом сообщили в воскресенье утром в Минобороны России.
"В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Ударными беспилотниками в Киеве поражено промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании "Умные боеприпасы", производящей беспилотники и боеприпасы к ним.
"В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", – добавили в МО.
Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны, сообщали ранее подконтрольные киевскому режиму местные власти.
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Удары по УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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