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ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве

ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве - РИА Новости Крым, 30.08.2026

ВС РФ поразили склады с беспилотниками в Киеве

Вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками в Киеве, а также комбинат асбестоцементных изделий. Об этом сообщили в воскресенье... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T10:31

2026-08-30T10:31

2026-08-30T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России ночными ударами поразили склады с беспилотниками в Киеве, а также комбинат асбестоцементных изделий. Об этом сообщили в воскресенье утром в Минобороны России.Ударными беспилотниками в Киеве поражено промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании "Умные боеприпасы", производящей беспилотники и боеприпасы к ним."В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", – добавили в МО.Ударами по Украине в ночь на воскресенье поражены склады в двух районах Киева, также поражена инфраструктура в других регионах страны, сообщали ранее подконтрольные киевскому режиму местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили производство химвеществ для ракет "Фламинго"ВС РФ снова ударили по Киеву и Николаеву: разбиты электроподстанция и судоверфьРоссийские бойцы подбили грузовые беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии