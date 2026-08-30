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В Ялте сильный шторм: людей просят не выходить на набережные - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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В Ялте сильный шторм: людей просят не выходить на набережные
В Ялте сильный шторм: людей просят не выходить на набережные - РИА Новости Крым, 30.08.2026
В Ялте сильный шторм: людей просят не выходить на набережные
Ялтинцев и гостей курорта просят не выходить на набережные из-за сильного шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная диспетчерская служба. РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T10:43
2026-08-30T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ялтинцев и гостей курорта просят не выходить на набережные из-за сильного шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная диспетчерская служба.В экстренной ситуации ялтинцам и гостям курорта рекомендуют звонить на прямые номера ЕДДС Ялты +79789014112, +7(3654)239383 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода 1 сентября в КрымуЛето громко хлопнет дверью: как в Крыму завершится август и чего ждать в сентябреНа Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
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РИА Новости Крым
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ялта, шторм, погода, погода в крыму, черное море, крым, новости крыма
В Ялте сильный шторм: людей просят не выходить на набережные

Ялтинцев просят не выходить на набережные из-за шторма – ЕДДС

10:43 30.08.2026
 
© Администрация ЯлтыШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Администрация Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ялтинцев и гостей курорта просят не выходить на набережные из-за сильного шторма. Об этом предупреждает городская единая дежурная диспетчерская служба.
"На море шторм. Не выходите на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, откажитесь от выхода в море, уделите внимание пожилым людям и детям", – сказано в сообщении.
В экстренной ситуации ялтинцам и гостям курорта рекомендуют звонить на прямые номера ЕДДС Ялты +79789014112, +7(3654)239383 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию антициклона ожидается теплая и сухая погода, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
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