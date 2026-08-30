https://crimea.ria.ru/20260830/v-simferopole-na-pozhare-pogib-chelovek-1158936818.html

В Симферополе на пожаре погиб человек

В Симферополе на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 30.08.2026

В Симферополе на пожаре погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 30.08.2026

2026-08-30T15:18

2026-08-30T15:18

2026-08-30T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о задымлении на девятом этаже многоэтажки по улице Беспалова поступило спасателям в воскресенье, в 12:15. К месту было направлено три пожарно-спасательных автомобиля.Как уточнили в ведомстве, в квартире загорелась мебель, полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 13.22, площадь возгорания составила 10 квадратных меров.Ранее в воскресенье в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек, сообщали в МЧС города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в сервисном зданииБольшой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движениеПожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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