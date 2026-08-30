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В Симферополе на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 30.08.2026
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В Симферополе на пожаре погиб человек
В Симферополе на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 30.08.2026
В Симферополе на пожаре погиб человек
Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T15:18
2026-08-30T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о задымлении на девятом этаже многоэтажки по улице Беспалова поступило спасателям в воскресенье, в 12:15. К месту было направлено три пожарно-спасательных автомобиля.Как уточнили в ведомстве, в квартире загорелась мебель, полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 13.22, площадь возгорания составила 10 квадратных меров.Ранее в воскресенье в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек, сообщали в МЧС города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в сервисном зданииБольшой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движениеПожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
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В Симферополе на пожаре погиб человек

В Симферополе на пожаре погиб человек

15:18 30.08.2026 (обновлено: 15:40 30.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
По данным пресс-службы, сообщение о задымлении на девятом этаже многоэтажки по улице Беспалова поступило спасателям в воскресенье, в 12:15. К месту было направлено три пожарно-спасательных автомобиля.

"По прибытию выяснили, горит квартира на девятом этаже, проезд к месту был затруднен, срезали замки. В 12.54 - локализация, погиб один человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в квартире загорелась мебель, полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 13.22, площадь возгорания составила 10 квадратных меров.
Ранее в воскресенье в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек, сообщали в МЧС города.
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