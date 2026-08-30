https://crimea.ria.ru/20260830/v-simferopole-na-pozhare-pogib-chelovek-1158936818.html
В Симферополе на пожаре погиб человек
В Симферополе на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 30.08.2026
В Симферополе на пожаре погиб человек
Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 30.08.2026
2026-08-30T15:18
2026-08-30T15:18
2026-08-30T15:40
симферополь
новости крыма
крым
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир девятиэтажного дома в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о задымлении на девятом этаже многоэтажки по улице Беспалова поступило спасателям в воскресенье, в 12:15. К месту было направлено три пожарно-спасательных автомобиля.Как уточнили в ведомстве, в квартире загорелась мебель, полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 13.22, площадь возгорания составила 10 квадратных меров.Ранее в воскресенье в Севастополе загорелся автомобиль и сервисное здание, в пожаре пострадал человек, сообщали в МЧС города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в сервисном зданииБольшой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движениеПожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый день
https://crimea.ria.ru/20260830/na-mangupe-gorit-dva-gektara-lesa-1158936592.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, крым, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия
В Симферополе на пожаре погиб человек
В Симферополе на пожаре погиб человек
15:18 30.08.2026 (обновлено: 15:40 30.08.2026)